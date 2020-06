Bureau RMC: donderdag ‘drukste dag sinds coronacrisis’, maar drukte nog lang niet op oude niveau

Vorige week was het 6,7 procent drukker in de Nederlandse winkelstraten; op donderdag 11 juni, zelfs 16,2 procent drukker. Die dag was de drukste sinds het begin van de coronacrisis, zo meldt Bureau RMC, dat de passanten in winkelgebieden bijhoudt, in zijn nieuwsbrief. “Deze stijgingen lijken veel, maar het aantal mensen in de winkelstraat is nog lang niet op het niveau van 2019,” benadrukt Bureau RMC. Het was vorige week alsnog 53,2 procent rustiger dan in dezelfde week een jaar eerder.

Niet overal steeg de drukte even snel, zo meldt het bureau. Op de Lijnbaan in Rotterdam was het vorige week 8,8 procent drukker dan de week ervoor, en op de Spuistraat in Den Haag 23 procent.

Bureau RMC reflecteert in de nieuwsbrief op de ontwikkelingen in winkelstraatdrukte over de afgelopen maanden. “In het algemeen is de drukte in plaatsen met minder dan dertigduizend inwoners sinds de invoering van de coronamaatregelen veel minder afgenomen ten opzichte van vorig jaar dan in de grotere steden,” aldus het bureau. “In die plaatsen zijn de winkels voor eerste levensbehoeften vaak in het centrum gevestigd, vandaar dat de drukte daar stabieler bleef.”

Grafiek: Bureau RMC

In middelgrote steden als Groningen en Alphen aan de Rijn wordt het geleidelijk aan weer drukker. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag loopt dat echter nog niet zo’n vaart, merkt Bureau RMC op. Dat heeft volgens het bureau te maken met het wegblijven van toeristen, die gewoonlijk een groot deel van de passanten vertegenwoordigen.