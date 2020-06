Is het uit de mode geraakt om je mooi aan te kleden?

Londen - De vraag naar gelegenheidskleding is tijdens de coronacrisis sterk gedaald, waardoor verhuurservices alle zeilen moeten bijzetten en de voorraad ‘rode loper jurken’ in winkels en magazijnen zich heeft opgestapeld.

Wereldwijd zijn veel evenementen gecanceld en worden strikte social distancing regels in acht genomen, waardoor galajurken en dergelijke kledij niet langer nodig zijn.

Sinds maart is er een collectieve behoefte ontstaan aan comfortabele kleding. De thuiswerklook wordt bepaald door hoe we verschijnen op Zoom: zakelijk van boven, comfortabel van beneden. Zoals Simon Wolfson, Next CEO, vertelde tegenover de BBC: ‘Men koopt geen nieuwe outfit om in thuis te blijven.’

Formele kleding beleeft ook zware tijden. Zakelijke looks en (mantel)pakken zijn categorieën die tijdens de pandemie enorm zijn gedaald in vraag. Dat geldt tevens voor badmode, aangezien vakanties zijn afgezegd, grenzen zijn gesloten en de reisbranche moet vechten om te overleven. Wie wil afreizen naar een land waar je veertien dagen in quarantaine moet? En wie kleedt zich mooi aan voor het dagelijkse supermarktbezoek of de wandeling met de hond?

Hoe zullen we ons kleden in de toekomst?

Crises komen en gaan natuurlijk, de pandemie zal ooit eindigen en de terugkeer naar ‘het nieuwe normaal’ is onoverkomelijk. Maar hoe zal dat nieuwe normaal eruit komen te zien? We zullen ons zeker niet blijven hullen in joggingbroeken. Trendwatcher Li Edelkoort zegt dat er een tijd zal komen waarin we weer willen dansen, ons mooi aankleden en sociale contacten opzoeken. Na de Tweede Wereldoorlog, toen modehuizen de deuren heropenden, werden nieuwe ontwerpen ontwikkeld en kwam een nieuwe vrouwelijkheid op. Denk aan Dior’s New Look: een silhouet met bustier-stijl bovenlijf en ingesnoerde taille, gevulde heupen en klokkende rok.

Na de pandemie willen we onszelf weer uitdrukken door middel van mode, er zal vraag komen naar nieuw ontwerp, hetzij in een periode waarin een veilig gevoel, economische zekerheid en duurzaamheid voorop staan. Sociale, politieke en economische veranderingen hebben altijd impact gehad op hoe mensen zich kleden. Binnenkort zullen we weten hoe dat eruit ziet post-COVID 19.

Het origineel van dit artikel verscheen 5 juni op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking vanuit het Engels: May-Anne Oltmans