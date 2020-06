Het veranderende karakter van werkkleding

Londen - Als er ooit een verschuiving in de houding tot werkkleding heeft plaatsgevonden, is het wel nu. Het klassieke pak, het uniform van de zakelijke werkplek, van conventie, formaliteit en van het nette overhemd en de das, is bijna een museumstuk geworden.

In een verschuiving naar een thuisblijfstijl moeten merken hun klassieke pakken en formele werkkleding updaten met de nonchalantere kenmerken van loungewear, comfortabele kleding en professionele-doch-ontspannen outfits, bekend als business casual.

De kledingvoorschriften van bedrijven zijn allang versoepeld en het verplichte jasje-dasje model is grotendeels achterhaald, maar niets heeft een grotere impact gehad op zakelijk kleden dan de huidige crisis die mensen gedwongen heeft thuis te werken en zich gemakkelijker te kleden.

Kleding voor meervoudige doeleinden

Het huis is zowel het kantoor als een plek waar we eten, slapen, onze kinderen lesgeven, (een beetje) socializen en sporten. Dit heeft de behoefte aan mooie kleding niet verminderd, maar onderstreept de verschuiving naar functionaliteit en meervoudige doeleinden.

Nu landen wereldwijd hun economieën openen en werknemers langzamerhand weer aan de slag gaan, zullen kledingmerken die de veranderende gewoonten weerspiegelen naar voren komen. Blazers die als zelfstandige stukken gedragen kunnen worden zonder verplichte bijpassende broek; comfortabele stoffen die niet beperkend zijn; stukken die tijdloosheid uitstralen en niet al te trendgevoelig zijn. Combineer formeel en casual voor veelzijdigheid. Denk bijvoorbeel aan een wollen pantalon met treksluiting of elastieken taille.

Voor velen blijft de grens tussen thuis en werk vaag. Daarom zagen bedrijven zoals Birkenstock hun omzet stijgen tijdens de pandemie. Tenslotte hoeft niemand een paar pumps aan te trekken om naar het tuinhek te lopen. Daarnaast zitten losse, luchtdoorlatende en tactiele stoffen lekkerder dan stijve, strenge en gestructureerde mode. Gezien athleisure aan terrein blijft winnen, krijgt wat werkelijk essentieel is een nieuwe betekenis.

. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Wendela van den Broek.