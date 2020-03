Vijf manieren waarop ontwerpers hun collecties in crisistijden moeten benaderen

Londen - Inmiddels duurt de wereldwijde strijd tegen Covid-19, het virus dat officieel een pandemie van ongekende omvang wordt genoemd, al vier maanden. Wat betekent dat voor modeontwerpers die de collecties voor het volgende seizoen creëren? Hoe kunnen ze de tijdgeest interpreteren, gevoeligheid maar ook nieuwigheid bieden aan consumenten, en de doelen en targets van verkoopmanagers en directies behalen? Het is bij lange na geen eenvoudige taak.

Reflecteer

Terwijl de wereld zich richt op zaken als gezondheid en welzijn, roept de tijdgeest op tot ‘quarantaine van de consumptie’, legt Li Edelkoort uit aan ontwerpplatform Dezeen. “Het lijkt erop dat we zullen gaan leren gelukkig te zijn met een simpele jurk en oude favorieten gaan herontdekken.” Nu veel landen in lockdown zitten, zijn ontwerpers geïsoleerd van hun studio’s en teams. In plaats van overtollige seizoensgebonden en wegwerpbare collecties te produceren, iets wat de afgelopen twee decennia gebeurt in de modeindustrie, hebben ze nu juist tijd om na te denken over hoe ze mode betekenis kunnen geven.

Duurzaamheid

Het uitgangspunt moet zijn dat kleding lang meegaat. Kledingstukken moeten een intrinsieke waarde hebben. De houdbaarheid moet worden verlengd door de focus te leggen op transseasonal (niet seizoensgebonden), multifunctionele items. Denk eenvoudiger, laat ‘over-design’ achterwege.

De work from home-garderobe

Thuiswerken is de nieuwe standaard. Vergaderingen zijn vervangen door Zoom en Skype, het kantoor door laptops en technologie. We hoeven ons niet langer te kleden voor het werk. Lord Wolfson, CEO van Next, zei terecht: “Mensen kopen geen nieuwe outfit om thuis te blijven.” Naarmate onze levensstijl verandert, zal ook de manier waarop we ons kleden veranderen. Denk aan gemakkelijke kledingstukken, meer casual zakelijke kleding en afgezwakte glamour. Uniqlo bedacht de passende term ‘Comfort Smartwear’.

Verfijnde loungewear

Nu consumenten zich tot comfortabele kleding wenden, heeft loungewear een uitgelezen potentieel. Elegante loungekleding gaat verder dan de hoodie en joggingbroek. Denk aan luxe en innovatieve materialen, zoals collecties van wasbare zijde, wol en pima katoen. Hoogwaardige nachtkleding moet visueel aantrekkelijk zijn en geschikt zijn buiten de deur te dragen, bijvoorbeeld wanneer voor het slapengaan de hond moet worden uitgelaten of nog een boodschap moet worden gedaan.

Gezondheid en welzijn

Overweeg op nieuwe technologie gebaseerde materialen die antimicrobiële eigenschappen bezitten, kunnen helpen bij herstel of overtollige warmte kunnen absorberen. Mantels en jassen die de neus en mond bedekken en de drager beschermen. Comfort- en beschermingselementen zijn de sleutel tot succes, niet alleen voor extreme weersomstandigheden, maar voor extreme omstandigheden in het algemeen.

Meer lezen over de berichten gelinkt aan het coronavirus in de modeindustrie? Hier vindt u alle Nederlandstalige artikelen. Voor het internationale nieuws op de speciaal ingerichte pagina op FashionUnited.com klikt u hier .

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: Ray Piedra, via Pexels