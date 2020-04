“Moderetail zal baat hebben bij inzetten op vermaak en sport- en huiskleding”

Johannes Altmann, eigenaar en CEO van adviesbureau Shoplupe, is in Duitsland één van de belangrijkste e-commerce-breinen op het gebied van klantervaring. De huidige situatie zorgt voor een echte paradigmaverschuiving. Niet alleen voor fysieke, maar ook voor online retailers. We vroegen de online profeet naar de manier waarop de coronacrisis het koopgedrag van consumenten verandert.

Als gevolg van de coronacrisis is het huidige consumentengedrag op het internet met 180 graden gedraaid: Mensen zijn gedwongen om meer tijd thuis door te brengen en hun hobby’s daar uit te oefenen. Consumptie, het vervullen van verlangens en de behoefte aan zelfontplooiing zijn gedaald naar een minimum. Factoren zoals de wens om ergens bij te horen, originaliteit en stimulatie zijn momenteel niet echt relevant voor consumenten. Retailers waarvan het businessmodel bestaat inspireren hebben het zwaar te verduren, en de vraag naar luxe, mode en lifestyle is gedaald. “Voor sommige van onze klanten in de moderetail, is het aantal verkopen gehalveerd,” zegt Altmann.

De hobby- en sportsegmenten zijn de winnaars tijdens de coronacrisis

Vanzelfsprekend komt de huidige situatie met name retailers die zich richten op hobby-, woon-, en vrijetijdsproducten ten goede. Er zijn talloze sport-apps, gratis video’s op internet, en het lenteachtige weer zorgt ervoor dat mensen naar buiten gaan om te joggen of fietsen. Daarom is het slim om naast sportmode ook huiskleding of loungewear aan te bieden. “Een grote online winkel voor sportartikelen vertelde dat zijn aankoopvolume was verdubbeld,” aldus Altmann, eraan toevoegend: “Een hobbywinkel met spullen om te breien of haken worstelt momenteel zelfs met zijn capaciteitslimiet omdat het aankoopvolume is verviervoudigd.” Hij beschouwt Amazon als de partij die het meest profiteert van de crisis, omdat de e-tailer al voor de coronacrisis het imago van een basisproducten-aanbieder had. Recente nieuwsberichten lijken deze visie te ondersteunen, aangezien Amazon furore maakte met het nieuws dat het van plan was om 100.000 nieuwe werknemers aan te nemen.

Vermaak in tijden van verveling

Hoewel veel online moderetailers omzetverliezen rapporteren tijdens de huidige crisis, kunnen ze volgens Altmann ook rekenen op gerichte impulsaankopen. “Ondanks dat grote kortingsacties momenteel waarschijnlijk weinig nut hebben vanwege het zeer gerichte koopgedrag van consumenten, kun je potentiële klanten helpen bij hun verveling door hen van content te voorzien,” aldus Altmann. Before and after-tips, stylingideeën, interviews met ontwerpers en informatie over duurzaamheidsaspecten; dat zijn eenvoudige, prettige en zinvolle gesprekken. Illustreer ze met bijvoorbeeld met video’s en foto’s die blijven hangen. Zelfs een argument als “De vakantie wordt geannuleerd, nu is er budget voor andere aankopen” zou deel uit kunnen maken van de communicatie.

Altmann gaf ons enkele tips over hoe moderetailers in deze tijd moeten reageren op de veranderende behoeften van hun klanten: Allereerst: Maak duidelijk dat je winkel open is en dat er producten beschikbaar zijn.

Pas je communicatie aan de nieuwe behoeften aan: vermaak je klanten, geef ze inzichten, stylingtips, et cetera.

Biedt sport- en hobbyproducten aan.

Adverteer meer voor je huiskleding en loungewear.

Bedenk redenen waarom consumenten aankopen zouden doen, bijvoorbeeld omdat ze geld hebben bespaard dankzij het annuleren van de vakantie, of omdat ze op zoek zijn naar een beloning voor zichzelf, et cetera.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE . Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: Shoplupe