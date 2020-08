‘Detailhandel plust in 2020 met 4 procent mede dankzij groei webwinkels’

De detailhandel plust in 2020 naar verwachting vier procent, zo meldt het ING Economisch Bureau. Deze groei is voornamelijk te danken aan de groei van pure webwinkels en supermarkten, zo blijkt uit de analyse.

Ondanks de positieve trend in de gehele detailhandel, komt de modesector er toch minder ongeschaad uit. Volgens het ING Economisch Bureau kan de Nederlandse kledingsector namelijk rekenen op een min van 15 procent en de schoenenbranche op een min van 13 procent. Het bureau geeft aan dat de afgelopen maanden de omzet krimp bij modewinkels goed te voelen was en dat de verliezen de komende maanden ook nauwelijks kunnen worden ingehaald. “De kortingen voor oude collecties lopen hoog op om plaats te maken voor de nieuwe collecties. Voor 2021 is omzetgroei cijfermatig logisch, gezien de forse krimp dit jaar. Door zuiniger consumenten en het omvallen van modewinkels zullen de omzetniveaus achterblijven bij de pre-corona niveaus,” aldus de analyse.

Supermarkten profiteren volgens het bureau van de coronacrisis op het gebied van omzetgroei, maar de grootste winnaar zijn de webwinkels. Aan de totale groei van 4,5 miljard euro aan omzet in de detailhandel, dragen de pure webwinkels in 2020 3 miljard euro bij, zo meldt het bureau.

Beeld: FashionUnited