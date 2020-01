Detailhandel plust in november, kleding- en schoenenwinkels zien omzet teruglopen

Waar de detailhandel de omzet afgelopen november heeft zien toenemen, was de maand minder gunstig voor kleding- en schoenenwinkels. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Detailhandel pluste met 2,6 procent in de maand november. Het verkoopvolume was 1,4 procent hoger. Ondanks koopjesfestijn Black Friday dat eind november viel, liep de omzet van kleding- en schoenenwinkels toch terug in de maand. Bij kledingwinkels liep de omzet met 1,7 procent terug in vergelijking met november 2018. Bij schoenen en lederwarenwinkels kwam de daling neer op 3,7 procent, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.

De online omzet was in november maar 6,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is opvallend omdat de meeste maanden de groei van de online omzet minstens tien procent hoger ligt dan de algemene groei in de detailhandel.