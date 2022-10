Deze 5 trends gaan fashion retail volledig herdefiniëren

Na een uitdagende coronaperiode is fashion retail weer op de rails en de groeicijfers op pijl. Het vooruitzicht is een jaarlijkse marktgroei van 6,5% tot 2027. Er valt dus veel te winnen, maar dan moet u als retailer wel bijblijven. Welke nieuwe uitdagingen en kansen vormen de markt van morgen? TCOG, kernspeler in bedrijfssoftware in de Benelux, geeft overzicht van wat retailers moeten weten.

E-commerce boosten

Investeren in functionele e-commerce is sinds de pandemie een echte retail-must. Shoppen via het web groeide toen met 45%. Veel winkeliers zagen die helling niet aankomen en staan nu voor grote uitdagingen om al hun klanten optimaal te kunnen bedienen. Infrastructuren schieten tekort en retailers zijn niet goed voorbereid op steeds vaker voorkomende cyberaanvallen – om maar wat problemen te noemen. Winkelactiviteiten moeten daarom snel digitaal gaan opschalen.

Dankzij de digitale transformatie kunnen winkeliers hun achterstand gelukkig razendsnel inhalen. Zo kunnen leveringsproblemen worden verholpen via click & collect, waarbij klanten hun bestelling zelf ophalen vanuit de auto (curbside pickups) of in winkels. Dat levert meteen extra verkeer op. Er bestaan ook mooie oplossingen om fysiek en online naadloos op elkaar te laten aansluiten. Vaak beheren winkeliers e-commerce en fysieke winkels nog met losse softwareoplossingen, en dat leidt tot verwarring. Goede bedrijfssoftware lost alle ellende in één keer op door finance en operations kanalen te koppelen.

POS 2.0

De moderne consument verwacht een all-inclusive winkelervaring: snel, boeiend en persoonlijk. Nieuw in het verhaal is, dat alles op afstand gebeurt. Contactloos betalen met e- wallets wordt steeds gebruikelijker, al vormen hoge transactiekosten op dit moment een belemmering voor kleine retailers. In de rij staan voor de kassa is ook passé. Betalen kan namelijk ook met POS tablets of innovatieve POS-apps die het afrekenen volledig aan de consument overlaten.

Snelle ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie (AI) hebben voice shopping op de kaart gezet. In 2021 gebruikten alleen al in de VS 45 miljoen consumenten spraaktechnologie tijdens het winkelen. Mainstream zijn deze technieken voorlopig nog niet, maar winkeliers moeten zich voorbereiden op nieuwe customer journeys waarbij transacties sneller en intuïtiever verlopen.

Winkeltransformaties

Na twee jaar bliksembezoekjes voor het broodnodige kunnen consumenten weer zorgeloos shoppen in echte winkels. Ze zijn het alleen niet meer gewend, dus worden fysieke winkelervaringen extra aantrekkelijk gemaakt. Dankzij virtuele en live wachtrijen kunnen consumenten hun bezoek efficiënter plannen. Met QR-codes kan productinformatie zonder aanraking worden opgevraagd. Dankzij slimme integraties wordt meteen zichtbaar of een item ook in de goede maat aanwezig is in het filiaal. Zo wordt winkelen veiliger én sneller.

Om kiezen makkelijker te maken opteren grote retailers ook steeds vaker voor een less is more strategie in hun winkels. Productlijnen worden gestroomlijnd zodat de bezoeker intuïtief naar het goede product grijpt. Dat scheelt klanten tijd en energie en vereenvoudigde herbevoorrading maakt het leven van de retailer makkelijker. Het betekent ook dat winkels een transformatie moeten ondergaan tot halve fulfillmentcentrums, met genoeg ruimte voor pakketjes die klaar zijn voor pick-up.

Groen en sociaal

Duurzaamheid is voor de consument niet langer een bijzaak. Accenture onderzocht de post- pandemie consument. Wat blijkt: de helft is duurzamere keuzes gaan maken en 40% is lokaler gaan winkelen, een mooie kans voor kleine retailers. McKinsey bracht het plaatje voor specifiek fashion in kaart: consumenten willen hun kleding niet alleen bewuster shoppen, ze willen hun aankopen ook langer bewaren.

Winkeliers, van groot tot klein, hebben baat bij het verbeteren van hun impact op mens en milieu. Sommige retailers passen zich voorzichtig aan, anderen gaan met zevenmijlslaarzen. Er zijn veel duurzame mogelijkheden verspreid over de hele toeleveringsketen: van groene grondstoffen tot eerlijke lonen in fabrieken. Waar te beginnen? Een mooi startpunt voor winkeliers is om winkels afvalvrij te maken of te streven naar 100% hernieuwbare energie.

Bouwen op de cloud

De cloud is een sleutelstuk voor de retailer die in wil spelen op een fluctuerende vraag. Zonder het cloudmodel was fashion retail tijdens de pandemie volledig ingestort. Cloudtechnologie maakt realtime integratie mogelijk en biedt tal van mogelijkheden om de toeleveringsketen te optimaliseren. De cloud geeft werknemers veilig toegang tot klanteninformatie zodat zij problemen snel kunnen oplossen. Cloudsystemen geven overzicht in voorraden, orders en financiële data. Tenslotte helpen slimme analyse-tools om trends te identificeren en voorspellingen te doen. De kosten zijn laag, de voordelen cruciaal.

Dit artikel wordt aangeboden door kennispartner TCOG. Benieuwd naar het volledige trendrapport? Download de gratis whitepaper hier .

Over TCOG

TCOG focust zich als Trusted Microsoft ERP Partner volledig op bedrijfssoftware voor fashion, retail, industry en hospitality. De SaaS-oplossing wordt beheerd en geüpdatet door Microsoft. Met 100 collega’s op twee hoofdkantoren bestiert TCOG de Nederlandse en Belgische retailmarkt voor integratie-oplossingen. Voor fashion retailers maakt TCOG gebruik van LS Central for retail gebaseerd op Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV). Centraal in TCOG’s ecosysteem staat de marketplace. Winkeliers kunnen daar verschillende applicaties installeren om hun bedrijfssoftware specifiek te maken voor hun fashion-bedrijf.

Meer weten over de huidige trends en de digitale transformatie? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via sales@tcog.be of vraag een gratis adviesgesprek aan.