Diesel en brillenmaker Marcolin beëindigen licentieovereenkomst

Na tien jaar ‘succesvol samenwerken’ maken Diesel en brillenproducent Marcolin een einde aan hun onderlinge licentie-overeenkomst. Dat blijkt uit een gezamenlijk persstatement van de bedrijven.

Marcolin was gedurende tien jaar verantwoordelijk voor het ontwerp, de productie en de distributie van Diesel-brillen. Welk bedrijf deze taken over gaat nemen, is nog niet duidelijk.

De oorzaak van de opzegging van de overeenkomst wordt in het persbericht niet benoemd. Eerder dit voorjaar beëindigde ook DSquared, een zustermerk van Diesel uit de OTB-groep, de samenwerking met Marcolin. Het merk stapte over naar brillenproducent Safilo.

In het portfolio van Marcolin zit nog een reeks andere grote merken, waaronder Tom Ford, Guess, Adidas, Max Mara en Emilio Pucci.