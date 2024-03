Diesel-moeder OTB Group neemt meerderheidsbelang in Italiaanse schoenenfabrikant Calzaturificio Stephen

OTB Group, het moederbedrijf van onder andere Diesel, Viktor & Rolf en Jil Sander, heeft een meerderheidsbelang genomen in Calzaturificio Stephen - een Italiaanse schoenenfabrikant en al meer dan twintig jaar een strategische leverancier van het bedrijf, zo maakt OTB Group bekend in een persbericht. Het belang werd gekocht via Staff International, het productie- en logistieke centrum van OTB.

Met deze investering wil OTB zijn langetermijnstrategie voortzetten om “hoogwaardige expertise en productiecapaciteit te verwerven in productcategorieën” die van strategisch belang zijn voor de ontwikkeling van de OTB-merken.

Voor de schoenenfabrikant betekent de investering dat er een nieuwe groeifase wordt ingeluid. Calzaturificio Stephen wordt geleid door de tweede generatie broers en zussen Stefano, Antonella en Valeria Bertollo, die ook na de investering aan zet blijven.

“[...] ‘Made in Italy’ is ons handelsmerk geworden dankzij de nauwe samenwerking met de bedrijven in onze ongelooflijke toeleveringsketen: een uniek voordeel dat ons uiterst concurrerend maakt op de internationale markten. Daarom investeren we als groep in lokale spelers die de reputatie van de Italiaanse mode over de hele wereld hebben gevestigd om de voortdurende groei en steeds duurzamere ontwikkeling ervan te garanderen”, aldus Renzo Rosso, oprichter van OTB Group, in het persbericht.