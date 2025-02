Diesel sluit zich aan bij King Charles' Fashion Task Force

Diesel, onderdeel van OTB Group, voegt zich bij de Fashion Task Force, een initiatief binnen het Sustainable Markets Initiative (SMI) van Koning Charles III. Ook HModa, een groep Italiaanse luxe kledingfabrikanten, sluit zich aan bij het project.

Federico Marchetti, voorzitter van de Fashion Task Force, zegt in een persbericht dat hij het een "groot genoegen" vindt om zowel Diesel als HModa als nieuwe leden te verwelkomen. Hij noemt Renzo Rosso, voorzitter van OTB Group, een "oude vriend" die een sterke toewijding aan duurzaamheid in de mode-industrie deelt. Hierdoor zal Rosso samen met zijn team de agenda van het project versterken.

Renzo Rosso benadrukt het belang van de Fashion Task Force en stelt dat "duurzaamheid een state of mind moet worden voor de hele mode-industrie". "We zijn enthousiast om deel uit te maken van dit initiatief en onze visie en innovatieve aanpak met de andere leden te delen. Samenwerking is de enige manier om de industrie echt te veranderen", voegt hij eraan toe.

Over HModa zegt Marchetti: “Claudio Rovere, oprichter en CEO van HModa, is een uitstekende ondernemer die zich sterk richt op het waarderen van de mode-aanvoerketen en het vakmanschap ervan. Hij en zijn team zullen bijdragen aan onze doelen door een waardevol inside-out perspectief op de toeleveringsketen te bieden.”

De Fashion Task Force, opgericht in 2021, richt zich op projecten op het gebied van regeneratieve landbouw, digitale productpaspoorten en traceerbaarheid. Leden, waaronder The Armani Group, Puig en Prada, zetten zich in om de "duurzaamheidstransitie" te versnellen door een "ondernemende en actiegerichte aanpak" te hanteren.