Armani Group lanceert regeneratief katoenproject in het Italiaanse Apulië

Ter gelegenheid van Wereldmilieudag lanceert Armani Group een nieuw project in samenwerking met Sustainable Markets Initiative’s Fashion Task Force en the Circular Bioeconomy Alliance, genaamd het Apulia Regenerative Cotton Project, zo maakt Armani Group bekend in een persbericht.

Het doel van het project is aan te tonen hoe landschapdiversiteit, waterbesparing en de vruchtbaarheid van de bodem verbeterd kunnen worden en hoe katoen geproduceerd kan worden met een lage koolstofvoetafdruk door het gebruik van boslandbouwsystemen. Het project speelt in op ‘de toenemende consumentenvraag naar duurzame mode wereldwijd’ en zorgt voor ‘traceerbare en veerkrachtige ketens en de veiligheid van hulpbronnen’, zo schrijft Armani Group.

“In de mode begint alles bij het materiaal. Zo beginnen mijn ontwerpen met de keuze van de stof”, schrijft Giorgio Armani, in het persbericht. “Door te experimenteren en niet-traditionele stoffen te gebruiken, heb ik een revolutie in de mode veroorzaakt. Maar de textielindustrie is een van de sectoren met de grootste impact op de planeet en dat is een kwestie die niet kan worden verwaarloosd.”

“Met dit project willen we positieve veranderingen stimuleren: Het is een gedurfd en innovatief project dat voor mij en mijn bedrijf bijzonder betekenisvol is. Actief deelnemen aan de ontwikkeling van regeneratief katoen uit boslandbouw, vooral op Italiaanse bodem, is een belangrijke stap en zal ook een echte impact hebben op lokale gemeenschappen. Regeneratieve mode, ooit een utopie, begint nu eindelijk een tastbare vorm aan te nemen.”