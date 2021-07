Digitaal showroom bedrijf Ordre haalt 9 miljoen dollar op in financieringsronde

Mode technologie bedrijf Ordre Group heeft 9 miljoen dollar opgehaald in een nieuw financieringsronde, zo meldt het bedrijf exclusief tegen WWD. Omgerekend komt het neer op 7,6 miljoen euro.

Het nieuwe kapitaal zal worden ingezet om het oorspronkelijke multibrand showroom platform te herlanceren en Ordre Virtual uit te breiden. Ordre Virtual is een nieuwe dienst met gepersonaliseerde showroom platforms waar onder andere Lanvin en The Row al gebruik van maken. In deze gepersonaliseerde showrooms zijn virtuele tours te nemen van de fysieke showrooms, zijn er interactieve video’s, livestreams en live virtuele afspraken.

The Ordre Group was dit jaar een van de 28 finalisten voor de LVMH Innovation Award. Vorig jaar werkte het bedrijf nog samen met Deense modebeurs CIFF om een digitale aanwezigheid te creëren voor deelnemende merken zodat zij de mogelijkheid hebben om in contact te komen met kopers en winkeliers die niet kunnen reizen om de beurs bij te wonen.