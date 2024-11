Digital Product Passport: in 5 stappen klaar voor de toekomst

Het Digital Product Passport (DPP) komt eraan, maar hoe pak je zoiets aan? De expertgroep DPP van ShoppingTomorrow heeft een handig stappenplan gemaakt om meteen te beginnen met een DPP. Zo voldoe je straks niet alleen aan de wet, maar kun je nu al profiteren van de voordelen van zo’n paspoort.

Het DPP is een belangrijke bouwsteen van de Green Deal Met dit plan wil de Europese Unie in 2050 een circulaire economie wil realiseren. Het DPP bevat informatie over de samenstelling van het product, de herkomst van materialen en hoe het kan worden hergebruikt en gerecycled.

Concurrentievoordeel

“Het Digital Product Passport wordt verplicht voor alle producten op de Europese markt en textiel is als een van de eerste productcategorieën aan de beurt”, zegt Jeanet van der Stoel, sector lead textile & apparel bij GS1 Nederland, een van de hosts van de expertgroep.

“Ondanks dat nog niet alle vereisten bekend zijn, moeten producenten en retailers niet afwachten”, vervolgt Jeanet. “Integendeel! Met het DPP kunnen fabrikanten en retailers meerwaarde bieden aan consumenten én andere stakeholders. Met aantoonbaar duurzame producten positioneer je je stevig in de markt. Daarom heeft de expertgroep een stappenplan gemaakt waarmee je meteen aan de slag kunt.”

Betrouwbare productinformatie cruciaal

Uit recent onderzoek van GfK voor ShoppingTomorrow blijkt dat een DPP voor consumenten een handig hulpmiddel is. Drie van de vijf ondervraagde consumenten denkt gebruik te maken van een Digital Product Passport. Ze zijn vooral geïnteresseerd in arbeidsomstandigheden in het productieland en certificaten en milieuvriendelijkheid van het product. Daarvoor is vertrouwen dat de productinformatie klopt wél cruciaal, en dat is precies wat een DPP biedt met nauwkeurige en geverifieerde data. Door deze data in de gehele supply chain met dezelfde standaarden op te slaan en te delen, kunnen betrokken partijen snel en foutloos over betrouwbare informatie beschikken.

QR Code powered by GS1

“Er is al veel data beschikbaar, maar vaak nog onvoldoende deelbaar met andere stakeholders. Daarom is er één uniforme datataal nodig”, zegt Jeanet. “GS1 biedt als not for profit organisatie de bouwblokken voor een DPP. Bedrijven kunnen zelf of met hulp van een solution provider een DPP bouwen. Dat kan heel goed met de QR Code powered by GS1, die de traditionele barcode op elk consumentenproduct gaat vervangen. Door deze QR code te scannen, kan de informatie uit het DPP voor een breed publiek worden ontsloten, afhankelijk van waarmee je de code scant. Consumenten komen met hun telefoon op een webpagina met informatie over bijvoorbeeld de herkomst en milieu-impact, terwijl recyclingbedrijven via hun app zien hoe ze het product moeten verwerken. De mogelijkheden zijn in tegenstelling tot de ‘gewone’ QR-code eindeloos.”

Het kan echt!

Jeanet adviseert kledingmerken om te inventariseren welke data over de herkomst en samenstelling van producten al beschikbaar zijn in hun systemen. ”Met beperkte data kun je al aan de slag. Kledingmerken kunnen alvast beginnen door de QR Code powered by GS1 op labels te zetten. Het DPP kunnen ze in een later stadium alsnog aan die QR code koppelen. Je kunt klein beginnen en vervolgens naar meer data en producten uitbreiden.”

Download de bluepaper met het stappenplan

Hoe je een DPP in de praktijk maakt, heeft de expertgroep uitgewerkt in een stappenplan met concrete voorbeelden voor o.a. een badpak en softshelljas. Zet jij de stappen naar een DPP-implementatie in je bedrijf? Lees dan nu de bluepaper.