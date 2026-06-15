Digital Product Passports in de praktijk: drie voorbeelden

Socklab, Studio Anneloes en Filippa K laten zien dat Digital Product Passports geen toekomstmuziek zijn. Met behulp van GS1 maken zij productinformatie toegankelijk en zetten zij nu al stappen richting meer transparantie, traceerbaarheid en circulaire processen.

Socklab maakt productreis inzichtelijk

Socklab laat zien dat je met een sok - een relatief eenvoudig product - een Digital Product Passport (DPP) kunt bouwen. De biologisch afbreekbare sok was voor het merk een logisch product om in een pilotproject de productreis, milieu-impact, onderhoud en afdankfase inzichtelijk te maken. Socklab gebruikte GS1 voor het identificeren van producten (GTIN, ook wel bekend als EAN) en locaties om data te koppelen aan het systeem van de solution provider van Interloop, de fabrikant van de sokken. Via een QR Code powered by GS1 met een Digital Link op het productlabel wordt die informatie toegankelijk gemaakt voor de consument. Het resultaat is een werkend paspoort dat ze later ook naar andere producten kunnen uitbreiden.

Studio Anneloes wil contact met klant behouden

Studio Anneloes gebruikt het DPP ook om transparantie te bieden richting de consument en zich voor te bereiden op toekomstige EU-verplichtingen vanuit de ESPR. Via een QR-code in het waslabel laten ze zien waar ze het product maken, welke materialen ze gebruiken, hoe klanten het kunnen dragen en hoe ze het kunnen onderhouden. Daarmee wordt het DPP een nieuw communicatiekanaal. Waar productinformatie traditioneel verdeeld is over labels, websites en klantenservice, brengt het DPP alles samen in één digitale omgeving.

En dat biedt kansen. Het merk kan hun verhaal vertellen op het moment dat de consument het product in handen heeft, maar ook daarna. Het DPP is daarmee een middel om het contact met de klant na aankoop te behouden.

Filippa K zet in op circulariteit

Filippa K zet het DPP in om de traceerbaarheid en circulariteit van het product te verbeteren. Het merk wil kleding ook na verkoop kunnen volgen, zodat hoogwaardige recycling, hergebruik en betere sortering mogelijk worden. Filippa K traceert wol van boerderij totdat het kledingstuk in de winkel ligt. In het DPP staan de locaties vastgelegd met een GS1 Global Location Number(GLN). Het merk investeert verder in

DPP’s waarbij ze informatie geven over levensduur terugname en verwerking. GS1 wordt daarbij gebruikt om productinformatie gestandaardiseerd vast te leggen en uitwisselbaar te maken binnen de keten. Uiteraard geeft de QR Code powered by GS1 met Digital Link hier ook weer toegang tot het paspoort.

Nu beginnen, straks opschalen

Deze voorbeelden laten zien dat je nu al met een Digital Product Passport kunt starten, ook nu nog niet precies vaststaat welke informatie er straks wettelijk verplicht wordt. Een DPP helpt niet alleen bij toekomstige compliance, maar ook bij doelen als transparantie, traceerbaarheid, merkbeleving en circulariteit. Wie nu leert hoe je een paspoort opbouwt, maakt opschalen straks veel eenvoudiger.

Bekijk de DPP’s van deze bedrijven en meer.

Credits: GS1

Wil je meedenken over hoe je de benodigde data voor een DPP kunt vastleggen en delen? Vanuit GS1 Global is er maandelijks een DPP Apparel groep, waarin je als merk, retailer, leverancier, producent of solution provider input kan geven over internationale afspraken die over gestructureerde data (datamodel) gemaakt worden. Meld je aan door een account aan te maken of mail naar jeanet.vanderstoel@gs1.nl