Digitale tak bij Decathlon met 30 procent gegroeid in 2021, totale omzet stijgt naar 13,8 miljard euro

De Franse sportkledingketen Decathlon heeft een sprong gemaakt in 2021. De omzet nam met 21 procent toe in vergelijking met boekjaar 2020, naar 13,8 miljard euro, zo te lezen in een bericht op de website van het bedrijf.

Die ontwikkeling was mede te danken aan een groei van dertig procent in de digitale tak van het bedrijf, die nu goed is voor 21 procent van de totale omzet van Decathlon.. Ter vergelijking: in 2019, voor de uitbraak van de pandemie, was dat nog 8 procent.

Omzet Decathlon terug op niveau voor pandemie

Een andere oorzaak voor de omzetstijging is een toenemende vraag naar sportkleding ten opzichte van 2020, toen de markt door Covid-19 werd verstoord. In 2021 herstelde Decathlon zich en presteerde het bedrijf beter dan in 2019. Toen behaalde het bedrijf nog een jaaromzet van 12 miljard euro.

De nettowinst van Decathlon komt uit op 913 miljoen euro. Dat is ook een flinke stap voorwaarts in vergelijking met 2020, toen de nettowinst nog 550 miljoen euro betrof.

Decathlon is inmiddels aanwezig in zeventig landen wereldwijd, met in totaal 1.747 verkooppunten. Het bedrijf heeft circa 105.000 medewerkers.