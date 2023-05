Digitale transformatie samenwerking INretail en FashionUnited eBusiness

INretail en FashionUnited eBusiness zijn een strategische samenwerking aangegaan. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in de digitale transformatie van de retailbranche en benadrukt het belang van elektronische informatie-uitwisseling in het moderne retaillandschap.

FashionUnited eBusiness zal fungeren als de vertrouwde partner van INretail voor het verzorgen van elektronische informatie-uitwisseling. Het open platform van FashionUnited eBusiness, dat compatibel is met nagenoeg alle winkelautomatiseringsystemen, speelt een cruciale rol in deze samenwerking. Deze samenwerking zal de efficiëntie en betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling in de detailhandel aanzienlijk verbeteren en zo de leden van INretail ondersteunen.

Sinds 2020 werkt INretail samen met haar leden aan de opbouw van een strategisch online dataplatform. Dit platform verzamelt en analyseert gegevens van meer dan 200 retailers met meer dan 3000 verkooppunten. De informatie die uit deze databron wordt gehaald, is bedoeld om leden van INretail te voorzien van relevante stuurinformatie. Met de groei van de databronnen en dus de marktmonitoren, is de noodzaak van een stabiele informatie-uitwisseling meer dan ooit aanwezig.

De rol van FashionUnited eBusiness in deze samenwerking is niet alleen het faciliteren van de elektronische informatie-uitwisseling, maar ook het ondersteunen van INretail bij het realiseren van haar doelstellingen. De expertise en technologie van FashionUnited eBusiness zullen INretail helpen om de markt effectiever te monitoren en waardevolle inzichten te genereren voor haar leden.

De samenwerking is een duidelijk signaal van het groeiende belang van digitale transformatie in de retailbranche. In een tijdperk waarin gegevens de drijvende kracht zijn achter bedrijfsgroei en concurrentievoordeel, is een efficiënte en betrouwbare informatie-uitwisseling cruciaal. Door hun krachten te bundelen, zullen FashionUnited eBusiness en INretail in staat zijn om de leden van INretail beter te bedienen en bij te dragen aan de verdere digitalisering van de retailbranche.

De samenwerking tussen deze twee organisaties toont ook het belang aan van partnerschappen tussen verschillende spelers in de mode- en retailbranche. Door de krachten te bundelen, kunnen bedrijven synergieën creëren, innovatie stimuleren en waarde toevoegen voor hun leden of klanten. Een mooi voorbeeld van hoe bedrijven samen kunnen werken om de uitdagingen van de digitale transformatie aan te gaan.