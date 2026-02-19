Digitale transformatie vereist voor nieuwe samenwerkingsmodellen

Transformatie van businessmodellen en data-integratie

De modebranche staat in 2026 voor een fundamentele herziening van de relatie tussen merken en retailers. Nico Wartenbergh, voormalig CTO van de Bijenkorf, stelt dat het traditionele inkoopmodel onhoudbaar is geworden. In zijn presentatie tijdens de GS1 - WAIR 24h Circular Fashion Journey belicht Wartenbergh de noodzaak voor een verschuiving in werkkapitaal en de kritieke rol van technologie bij het optimaliseren van marges.

De grootste uitdaging voor de modebranche in 2026 is de verouderde structuur waarbij retailers voorraad maanden vooraf inkopen en binnen 10 dagen na levering betalen. Dit model legt een onevenredig risico bij de retailer, wiens marge onder druk staat door weersafhankelijkheid en vroegtijdige afprijzingen. Volgens Wartenbergh ligt de oplossing in een verbeterde flow van masterdata tussen merken en retailers.

Op IT-gebied is de grootste uitdaging de effectieve implementatie van Electronic Data Interchange (EDI). Hoewel de sector hier al 30 jaar over spreekt, blijft de adoptie bij grote internationale merken en warenhuizen beperkt. Voor 2026 moeten modemerken zich concentreren op het standaardiseren van productdata, terwijl fashion retailers prioriteit moeten geven aan de masterdata van de klant. Het identificeren van de voorheen onbekende winkelbezoeker is essentieel om omzetverlies te beperken en marketing efficiënter en duurzamer in te richten.

AI als voorspellende factor en de rol van de CTO

De grootste verrassing op IT-gebied is de bewezen kracht van kunstmatige intelligentie (AI) voor forecasting. Door verkoopdata te combineren met brede marktperformances en omgevingsfactoren, kunnen systemen voorraden minimaliseren en de winstgevendheid verhogen. Wartenbergh benadrukt dat retailers AI niet zelf moeten bouwen, maar moeten vertrouwen op gespecialiseerde partners.

Voor de chief technology officer (CTO) in 2026 gelden strikte principes om deze landschappen te beheren:

Best of breed: Selecteer voor elke businessfunctie de meest geschikte specialistische oplossing.

Leading edge technology: Kies voor bewezen, state-of-the-art technologie in plaats van riskante experimentele innovaties.

Afbouw van ERP: Reduceer het Enterprise Resource Planning (ERP) systeem tot een puur financieel consolidatiemiddel.

Sourcing strategie: Behoud alle kennis over het architectuurlandschap intern (insourcing), maar besteed de technologische executie uit (outsourcing).

Wat betreft ‘het nieuwe werken’ binnen IT-organisaties, adviseert Wartenbergh een focus op integratie als dirigent van het landschap. Men moet exact begrijpen hoe businessprocessen door verschillende microservices vloeien om wendbaar te blijven in een dynamische markt.