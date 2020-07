Dior doet het financieel steeds beter in vergelijking met Chanel

Vandaag werd een nieuw rapport gelanceerd van Morgan Stanley waaruit blijkt dat Dior financieel steeds dichter bij oudste rivaal Chanel komt. In het rapport zien we dat de netto omzet van Christian Dior, dat in handen is van luxeconglomeraat LVMH, tussen 2018 en 2019 met 24,4 procent is gestegen naar een netto omzet van 6,6 miljard euro.

De omzet van Dior is nog altijd lager dan de 10,9 miljard euro netto omzet van Chanel, maar het luxe modehuis zag tussen 2018 en 2019 een lagere omzetstijging dan Dior van 16,3 procent. Als deze trend zich voortzet komt Dior met de omzetcijfers steeds dichter bij die van concurrent Chanel. Wel verwacht Morgan Stanley dat de omzet dit jaar weer met 14 procent zal dalen als gevolg van Covid-19, maar dit is relatief weinig in een sector waar verwacht wordt dat de omzet dit jaar 20 tot 35 procent zal dalen.

Dior presenteert cruise collectie 2021 in Puglia

Dat het goed gaat met het modehuis, bleek ook uit de cruise collectie 2021 die Dior gisteravond showde in het plaatsje Lecce in het Italiaanse Puglia. De presentatie van de cruise collectie stond eigenlijk gepland voor 9 mei, maar moest door de pandemie verplaatst worden . Ondanks dat de show dit seizoen achter gesloten deur plaatsvond en slechts door een heel select groepje van vrienden en familie live te bezoeken was, was het een groot spektakel.

Hoofdontwerpster Maria Grazia Chiuri koos voor Puglia omdat haar vader hier opgroeide en het daardoor een regio is die haar nauw aan het hart ligt. Met de sprookjesachtige collectie bracht zij een hommage aan haar Italiaanse roots en de kunst en nijverheid die kenmerkend is voor de streek. De show werd verlicht door de beroemde lichtkunstenares Marinella Senatore en Chiuri liet de Israëlische choreograaf Sharon Eyal invliegen voor een choreografie uitgevoerd door de La Notta della Taranta Foundation.

Beeld: Dior Cruise 2021 door Teresa Cioca