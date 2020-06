Dior geeft cruise 2021-show zonder publiek in Italiaanse Puglia

Oorspronkelijk zou de cruise 2021 collectiepresentatie van Dior 9 mei in Puglia plaatsvinden, maar corona gooide roet in het eten. Gisteravond hebben Maria Grazia Chiuri en Pietro Beccari, Christian Diors creatief directeur en CEO, in een video-persconferentie laten weten dat het modehuis op 22 juli in de stad Lecce, in de regio Puglia een cruise show geeft.

"Het zal zonder publiek zijn en met inachtneming van alle regels die in Italië van kracht zijn", zei de directeur. De modeshow zal exclusief online te volgen zijn.

Het Franse modehuis laat dat de show vanwege meerdere redenen toch doorgaat. "Aangezien de uitwisseling tussen Parijs en Lecce al was begonnen voor de gezondheidscrisis en lockdown, was het voor Dior des te belangrijker deze samenwerking voort te zetten om het werk van ambachtslieden en kunstenaars te ondersteunen en te promoten," zo klinkt het in een persbericht. Ook zei de CEO volgens WWD: "Luxe is emoties, en als het om mode gaat, overtreft niets de emotie van een echte modeshow."

WWD meldt dat het Franse modehuis tevens van plan is te showen tijdens Paris Fashion Week, die in september wordt hervat. Dit liet Dior tijdens de persconferentie desgevraagd weten. De CEO zei voor september in Parijs te hopen 'op een klein publiek 'of (liever nog) een volle kamer'.

Tijdens couture week in Parijs, die van 6 tot 8 juli plaatsvindt, geeft Dior geen live show, zo meldde Beccari volgens WWD. Hoe het format er dan wel uitziet, is nog even afwachten. De presentatie staat gepland voor 6 juli, om 14.30 uur lokale tijd.

Modehuis Chanel presenteerde onlangs de cruisecollectie digitaal . In plaats van een theatraal schouwspel - zoals gebruikelijk in de tijd van Karl Lagerfeld - presenteerde Chanel op de website een ingetogen filmpje van ruim zeven minuten, waarin enkele modellen rustig poseren op het balkon van een mediterrane villa in Capri.