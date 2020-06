Chanel presenteert cruisecollectie digitaal, maar houdt traditionele modekalender aan

Het was een van de eerste online collectiepresentaties waarvan er dit seizoen nog veel gaan volgen: de digitale show van de Chanel cruisecollectie 2021. In plaats van een theatraal schouwspel - zoals gebruikelijk in de tijd van Karl Lagerfeld - presenteerde Chanel op de website een ingetogen filmpje van ruim zeven minuten, waarin enkele modellen rustig poseren op het balkon van een mediterrane villa.

“We hebben ons moeten aanpassen,” zei Virginie Viard, de huidige creatief directeur van het Franse luxemodehuis in het persbericht waarin de cruiseshow werd aangekondigd. Door de coronapandemie kon de oorspronkelijke show, die op 7 juni zou plaatsvinden op het Italiaanse eiland Capri, niet doorgaan. De show zou hoe dan ook niet groot spektakel zijn geworden zoals haar voorganger Karl Lagerfeld die graag organiseerde, aldus Viard in een interview met de Franse krant Le Figaro. “Ik ben nooit een groot fan geweest van grootse shows, zelfs al was het leuk met Karl. Mijn visie is anders.”

Ook de collectiepresentatie van de ready-to-wearlijn voor mannen volgende week, evenals de coutureshow die begin juli gepland staat, zullen online plaatsvinden. Die verschuiving naar het digitale domein zal een tijdelijke zijn, zo benadrukt Viard. Voor de shows van oktober ‘bidt’ ze dat ‘we weer kunnen showen met muziek, met de meisjes - zelfs als er maar weinig genodigden zijn’. Bruno Pavlovsky, directeur Mode bij Chanel, bevestigde tegenover WWD en Business of Fashion dat het bij het Franse luxemerk in de toekomst weer ‘business as usual’ zal worden. Niet alleen wat de vorm van de shows betreft, maar ook de frequentie. Chanel houdt vast aan de aloude kalender van zes fysieke shows per jaar: twee ready-to-wear, twee haute couture, een cruiseshow en de show van de Métiers D’Art-lijn.

Dat zijn opmerkelijke uitspraken in een tijd waarin verschillende grote modespelers afstand doen van de traditionele modekalender. Zo beperkt Gucci het aantal shows per jaar tot twee, en roepen collectieven van modeontwerpers en -bedrijven op tot het digitaliseren en samenvoegen van shows, zodat er minder gevlogen hoeft te worden en de ecologische voetafdruk van modeweken verkleint. Chanel doet daar niet aan mee. “We zijn goed in het berekenen van onze CO2-voetafdruk, we boeken veel progressie in onze aanpak. En voor ons voelt het belangrijk om deze shows te doen,” aldus Pavlovsky. “We hebben die creatieve vrijheid nodig.”

Met Viard aan het roer zullen de shows echter wel bescheiden blijven - evenals de collecties. “Met mij loop je niet het risico rond te lopen in excentrieke dingen,” aldus Viard in Le Figaro. Haar cruisecollectie 2021 is casual en functioneel, uitgevoerd in zachte kleuren en soepelvallende (overwegend hergebruikte) materialen. Borduursels, parels en metalen ceintuurs geven de collectie een vrouwelijke touch. Bekijk hieronder de beelden van de cruisecollectie zoals deze te zien was in de online presentatie: