Gucci stapt af van vaste modeseizoenen, geeft hints over nieuwe showvorm

Gucci doet afstand van de reguliere seizoensgebonden modeshows. Dat staat in een open brief, geschreven door Gucci-hoofdontwerper Alessandro Michele, die te lezen is op de Instagrampagina van het merk. In de brief, die de vorm heeft van zeven korte dagboekfragmenten, wordt aangekondigd dat Gucci nog maar twee keer per jaar zal showen, en bovendien afstand doet van seizoenslabels als pre-fall, spring-summer of fall-winter.

In een uitgebreide, prozaïsche schrijfstijl legt Michele uit dat het modesysteem volgens hem te snel gaat. “Ik voel de behoefte aan een andere tijd, los van de deadlines die een vernedering zijn voor de creativiteit,” zo vertelt hij in een van de dagboekfragmenten. De bestaande seizoenslabels in de mode hebben volgens Michele hun betekenis en connectie met de realiteit verloren. Gucci zal dan ook ‘afstand doen van het versleten ritueel van seizoenen en shows, om een nieuw ritme te vinden’, zo is in de brief te lezen.

Michele licht al een tipje van de sluier op over de nieuwe presentatievorm die Gucci zal hanteren. “We zullen elkaar slechts twee keer per jaar ontmoeten,” zo laat Michele weten. En in plaats van te refereren aan seizoenen, krijgen de verschillende shows namen uit de ‘oeroude taal’ van de klassieke muziek. “Er zullen symfonieën zijn, rapsodieën, madrigalen, nocturnes, overtures, concerten en minuetten,” aldus Michele. “Muziek heeft immers de kracht om verbindingen te creëren, te weergalmen, en over grenzen te reizen.”

Het eerste dagboekfragment van Michele dateert van 29 maart, het laatste van 16 mei. Uit de fragmenten blijkt dat Michele de coronacrisis als belangrijk evaluatiemoment ziet. “Deze crisis representeert een fundamentele test voor ons allemaal,” zo is in het eerste fragment te lezen. “We kunnen met een kritisch oog naar ons recente verleden kijken. (...) Nu moeten we nadenken over de dingen waarvan we niet willen dat ze hetzelfde worden als voorheen.”

De afgelopen weken leverden verschillende modemerken, alleen of samen, openlijk kritiek op de bestaande modekalender. Onder de noemer #rewiringfashion werd een alternatieve kalender geopperd. Bij grote modeconglomeraten, zoals LVMH en Kering, blijft het echter relatief stil. Gucci is, naast Saint Laurent , het tweede Kering-merk dat afstapt van de reguliere, seizoensgebonden kalender. Merken die onder LVMH vallen hebben nog niet van zich laten horen.