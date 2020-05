Ook CFDA en BFC roepen nu op voor een reset van de mode industrie

De Council of Fashion Designers of America en de British Fashion Council roepen nu ook op tot ‘the fashion industry’s reset’. De twee organisaties brengen nu een gezamenlijk statement uit met de perspectieven die worden gedeeld door de leden van de twee councils. “De veranderingen zijn al lang nodig, maar de gevolgen van het coronavirus zorgen ervoor dat we allemaal een prioriteit moeten maken van het opnieuw inrichten van de mode industrie,” aldus het statement.

Zowel CFDA als BFC drukken merken die gewend zijn aan het snelle tempo van de mode industrie op het hart om te vertragen. “Voor een lange tijd zijn er te veel leveringen geweest en te veel producten gemaakt. “Met de voorraad die nu opstapelt, moeten ontwerpers en retailers kijken naar de manier hoe hun collecties worden gebruikt en strategisch kijken naar hun producten en hoe en waar ze deze willen verkopen.” Daarbij is het ook belangrijk dat kleding in de winkels wordt geleverd op het moment dat de klant ze ook echt nodig heeft.

British Fashion Council en Council of Fashion Designer of America willen ‘reset’ van de mode industrie

Opvallend is dat de organisaties merken oproepen maar twee hoofd collecties per jaar te presenteren. “We geloven dat dit onze talenten de tijd geeft die ze nodig hebben om weer hun creativiteit terug te vinden die dit veld zo bijzonder maakt.” Een rustiger tempo zal ook bijdrage aan een goed welzijn van de gehele industrie omdat de stress levels drastisch worden verlaagd. “We begrijpen de commerciële noodzaak van de pre-collecties. We raden echter aan dat deze collecties terugkeren naar hun oorspronkelijke doel: het bieden van prachtige kleding aan consumenten die de visie van het merk uitbeelden maar die niet zo fashion forward zijn dat ze een modeshow nodig hebben.” CFDA en BFC raadt aan deze pre-collecties in showrooms te presenteren wanneer dit weer mogelijk is.

Waar sommige merken de afgelopen tijd aankondigden van de traditionele showkalender af te stappen, zien CFDA en BFC graag dat zoveel mogelijk merken weer tijdens de traditionele fashion weeks showen. Natuurlijk op het moment dat non-virtuele evenementen weer plaats mogen vinden, zo benadrukt het statement. De councils zien graag deze veranderingen zodat het leven voor inkopers en journalisten makkelijker wordt omdat ze niet constant moeten reizen. Ook zal hierdoor de impact op het milieu verbeteren als de industrie niet al te vaak hoeft te reizen.

De twee organisaties sluiten af met het statement dat door de creatie van minder producten met een hoger niveau van creativiteit en kwaliteit, de waarde van een product hoger zal worden. Dit zal op zijn beurt de mode industrie verder verduurzamen en het respect van de consument voor producten vergroten.

Roep voor verandering in mode industrie zwelt verder aan

De afgelopen weken staan bol van oproepen voor een ander modesysteem. Allereerst kwam de open brief van Giorgio Armani aan WWD. Hij meldde zijn collecties te gaan verschuiven en riep de mode industrie op te veranderen. Vorige week volgde de initiatieven van Dries van Noten ‘An Open Letter to the Fashion Industry’ en een paar dagen verscheen ook de ‘Rewiring Fashion’ oproep. Meer en meer toonaangevende stemmen in de industrie laten van zich horen. De oproepen lijken op hetzelfde neer te komen: een vertraging van het systeem. Hoe haalbaar het is, moet nog gaan blijken.

Beeld: Unsplash