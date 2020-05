Dante6 zet handtekening onder #rewiringfashion, verandert leversysteem

Dante6 verandert per direct zijn leversysteem. Dat laat het Nederlandse modelabel weten in een persbericht. In plaats van de wintercollecties in de vroege zomer te leveren en de zomercollecties in de vroege winter, zoals dat voor modemerken gebruikelijk is, worden de leveringen van Dante6 gesynchroniseerd met de seizoenen. Met de nieuwe strategie sluit Dante6 aan bij #rewiringfashion, een initiatief voor en door internationale ontwerpers, CEO’s en retailers om de modekalender te veranderen. #Rewiringfashion is de tweede grote oproep van dit kaliber deze maand; eerder kwam een andere groep CEO’s en ontwerpers, onder wie Dries van Noten, Mary Katrantzou en Pete Nordstrom, met een ‘Open Letter to the Fashion Industry’ .

Dante6 ontwikkelt gewoonlijk elk jaar twaalf capsulecollecties die per maand worden geleverd. De lente-zomercollecties worden bezorgd tussen januari en juni, de herfst-wintercollecties tussen juli en december. Dit jaar zal Dante6 voor het eerst niet leveren in juli en augustus, zo is in het persbericht te lezen. Het hele leverschema wordt daardoor met twee maanden opgeschoven. De herfst-wintercollecties worden dus geleverd vanaf september, wanneer de herfst ook daadwerkelijk begint. Het modelabel laat weten dat de strategie in 2021 zal worden voortgezet.

#Rewiring fashion: het modesysteem onder de loep

Het idee om de levertijden van zomer- en wintercollecties te laten samenvallen met de desbetreffende seizoenen sluit aan bij de alternatieve modekalender die vorige week werd gepresenteerd onder de noemer #rewiringfashion. Die hashtag representeert een initiatief van 64 internationale modespelers, waaronder Missoni, Isabel Marant, Rodarte en Selfridges&Co. Zij deden vorige week een oproep aan collega’s om de modekalender te veranderen, het karakter van modeshows te herzien, en afprijzingen te verminderen. Dit alles om het modesysteem te verduurzamen en ‘de schoonheid, creativiteit en het vakmanschap van de industrie te bewaren’, zo is op de website van het initiatief te lezen.

De alternatieve modekalender zoals gepresenteerd door #rewiringfashion. Credits: rewiringfashion.org

Zo moet de levering van collecties niet alleen samenvallen met klimatologische seizoenen, maar ook met de collectiepresentaties, zodat de collecties actueel zijn op het moment dat ze in de winkel hangen. Ook moeten mannen- en vrouwenmodeweken worden samengevoegd en waar mogelijk gedigitaliseerd; dat scheelt reizen en maakt de modeweken minder milieubelastend. Massa-uitverkoopdagen als Black Friday moeten worden afgeschaft. 1589 ontwerpers, CEO’s en retailers zetten al hun handtekening onder het voorstel. De eerdergenoemde ‘Open letter to the Fashion Industry’ werd ruim 500 keer ondertekend.

Ook op Nederlandse bodem wordt het huidige modesysteem actief onder de loep genomen. Brancheorganisaties INretail en Modint startten vorige week in samenwerking met Q&A Insights & Consultancy een onderzoek naar mogelijkheden om de verhoudingen in de branche, evenals het hele proces van ontwerp tot verkoop, te herzien. De resultaten van het onderzoek worden voor de volgende inkoopperiode gepresenteerd, zo is op de website van INretail te lezen.

Nieuwe leverstrategie Dante6 sluit aan bij #rewiringfashion

Arlette Huisman, CEO van Dante6, zette ook haar handtekening onder #rewiringfashion. “Ik heb nooit begrepen waarom fashion labels zomercollecties in hoog winter leverden en wintercollecties in hartje zomer,” aldus Huisman in het persbericht. “Collecties sluiten niet aan bij de veranderende weerpatronen en trendbehoeften.” Het merk had in feite al een nieuwe leverstrategie klaarliggen, zo staat in het persbericht vermeld, ontwikkeld op basis van ‘de resultaten van een grootschalig, internationaal onderzoek.’ De komst van Covid-19 bood voor Huisman ‘de kans om het moment te pakken en het roer om te gooien’.

“Het betreft een dynamisch plan waar een visie aan ten grondslag ligt die in grote lijnen jaren geleden door het management van Dante6 met potlood is geschetst,” licht Huisman toe via de mail. “Deze visie is onderzocht en de op data gebaseerde resultaten zijn de bevestiging van die langetermijnvisie. De wereld na Covid-19 zal nooit meer dezelfde zijn. Wij voelden meteen dat deze situatie, waarin goederen zich opstapelden door omzetdalingen, het moment was om het tij te keren.”

Dante6 is een Nederlands damesmodemerk in het hogere middensegment met ruim honderd verkooppunten binnen de landsgrenzen, waarvan twee eigen brandstores. Het merk is ook elders in Europa te vinden; het heeft verkooppunten in Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, België, Oostenrijk, Spanje en de Scandinavische landen. Daarnaast heeft het een internationale webshop. Op de vraag hoe de partners van Dante6 op het nieuwe leversysteem hebben gereageerd, antwoordt Huisman: “We zijn in nauw contact met onze partners en zijn positief gestemd door de positieve reacties op ons aangepaste leverschema. Tevens ontvangen we vragen en suggesties, waar wij heel bewust tijd en aandacht aan besteden om zo tot de best gewenste transitie te komen.”