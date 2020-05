Inmiddels honderden handtekeningen voor ‘open brief voor fundamentele verandering modesysteem’

Begin deze week publiceerden een groep toonaangevende ontwerpers, CEO’s en retailers een open brief waarin ze pleiten voor een fundamentele verandering voor de mode industrie. Op dat moment was de lijst met namen al niet mis, maar twee dagen later is het aantal handtekeningen boven de honderden uitgestegen.

Op vrijdagochtend rond half elf is het aantal handtekeningen al boven de 300 uitgestegen. Bekende namen hebben hun handtekening toegevoegd. Denk aan Christian Wijnants van het gelijknamige label, Edouard Vermeulen van Natan, Anne Chapelle van Ann Demeulemeester, Walter van Beirendonck, Kiki Niesten, Marine Serre, Giancarlo Angeletti van Vier Antwerp, Anya Hindmarch van het gelijknamige label, Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh van het label Botter en creatief directeuren van Nina Ricci, Borre Akkersdijk, Ilse Cornelissens van Graanmarkt 13 en Dirk van Saene.

Dit is nog maar een greep uit de Nederlanders en Belgen die de brief hebben ondertekend, maar de handtekeningen komen vanuit de hele wereld. Ook medewerkers van grote retailers hebben hun steun geuit. Denk bijvoorbeeld aan La Rinascente, maar ook KaDeWe en Selfridges. De lijst blijft exponentieel toenemen.

Natan, Christian Wijnants en ByBorre onder honderden handtekeningen voor verandering modesysteem

De oproep om de mode industrie te veranderen luidt al sinds het begin van de coronacrisis. Deze roep lijkt nu sterker en sterker te worden. Zo was op internationaal niveau al de mededeling van Giorgio Armani dat hij zijn collectie een seizoen ging doorschuiven, maar op nationaal niveau in Nederland en België ontstonden initiatieven die de uitverkoop willen verzetten en het systeem van de leveringen willen rechtzetten.

De open brief genaamd ‘Open letter to the fashion industry’ roept op tot de verandering van het modesysteem die al tijdens het komende herfst/winter 2020 seizoen moet ingaan. De ontwerpers, CEO’s en retailers zien het seizoen het liefst beginnen van augustus tot en met januari. In januari zal dan het moment zijn om kortingen te geven. Eveneens moet het lente/zomerseizoen dan in februari beginnen en in juli eindigen. Dit zou zorgen voor meer gebalanceerde leveringen door het seizoen heen waardoor de nieuwheid behouden blijft maar er ook genoeg tijd is voor producten om gewild te zijn. Wanneer kortingen aan het einde van het seizoen pas worden gegeven, geeft het de industrie ook de kans om meer producten tegen de volle prijs te verkopen.

“We zijn het eens dat de huidige situatie hoewel uitdagend een kans biedt om fundamentele en welkome verandering tot stand te brengen. Verandering die onze bedrijven simpler maakt, milieu en sociaal verantwoord en uiteindelijk ze beter laat aansluiten bij de wensen van de klant,” aldus de open brief.

De groep zegt ook te werken aan minder onnodige producten, minder verspilling van stof en voorraad, minder reizen door onder andere digitale showrooms en het aanpassen van modeshows. Al met al lijkt de mode industrie zich steeds meer te richten op het herzien van het modesysteem dat de afgelopen decennia steeds sneller is geworden. Dat per uur steeds meer mensen de brief ondertekenen geeft de hoop dat verandering in de mode industrie nu ook echt zal gebeuren. De honderden handtekeningen zijn een goed begin, maar het blijft afwachten wat na deze belofte gaat gebeuren.

Beeld: Natan-show tijdens Amsterdam Fashion Week september 2019 via Natan