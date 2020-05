Grote groep ontwerpers en CEO’s roept op tot fundamentele verandering modekalender

De beweging in de mode-industrie om de modekalender te veranderen wordt steeds groter. Een maand geleden vond Giorgio Armani nog veel bijval toen hij in een open brief aan WWD aangaf zijn collectie een seizoen door te willen schuiven. Nu blijkt dat een grote groep van ontwerpers en CEO’s digitaal zijn samengekomen om te spreken over het veranderen van de modekalender.

De groep publiceerde een open brief met de titel ‘Open letter to the fashion industry’. Onder de mensen die hebben ondertekend zijn Dries van Noten, Erdem Moralioglu, Joseph Altuzarra, Mary katrantzou, Pete Nordstrom, Pierre Hardy, maar ook CEO’s van Selfridges, Mytheresa, La Rinascente en Bergdorf Goodman.

“We zijn het eens dat de huidige situatie hoewel uitdagend een kans biedt om fundamentele en welkome verandering tot stand te brengen. Verandering die onze bedrijven simpeler maakt, milieu en sociaal verantwoord en uiteindelijk ze beter laat aansluiten bij de wensen van de klant,” aldus de open brief.

Toonaangevende ontwerpers en CEO’s willen leveringen en kortingen rechttrekken

De verandering van de modekalender ziet de groep het liefst al ingaan tijdens het komende herfst/winter 2020 seizoen. Dit seizoen zou moeten lopen van augustus tot januari en het lente/zomerseizoen zou pas moeten beginnen in februari en lopen tot en met juli, zo is te lezen in de brief. Dit zou zorgen voor meer gebalanceerde leveringen door het seizoen heen waardoor de nieuwheid behouden blijft maar er ook genoeg tijd is voor producten om gewild te zijn. De groep modeprofessionals roept ook pas kortingen te geven aan het einde van het seizoen. In januari voor het winterseizoen en in juli voor het zomerseizoen. Dit biedt de kans meer producten tegen de volle prijs te verkopen.

De groep zegt ook te werken aan minder onnodige producten, minder verspilling van stof en voorraad, minder reizen door onder andere digitale showrooms en het aanpassen van modeshows. Al met al lijkt de mode-industrie zich steeds meer te richten op het herzien van het modesysteem dat de afgelopen decennia steeds sneller is geworden. De vraag blijft of de rest van de wereld deze toonaangevende ontwerpers en CEO’s zal volgen.

Beeld: AW18 Dries van Noten, Catwalkpictures