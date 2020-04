Saint Laurent doet in 2020 niet mee aan Parijse modeweken

Saint Laurent heeft laten weten in 2020 niet mee te doen aan de Parijse modeweken: het luxemerk organiseert dit jaar een eigen collectiepresentatie, buiten de traditionele modekalender om. Dat verkondigde het luxemerk gisteren in een persbericht, dat door hoofdontwerper Anthony Vaccarello op Instagram werd gedeeld. Een deel van de modeweken, waaronder de Parijse Haute Coutureweek en Paris Fashion Week Man in juni, werden al geannuleerd als gevolg van de verspreiding van het coronavirus. Maar ook bij modeweken die later dit jaar plaatsvinden, fysiek of in een andere vorm, zal Saint Laurent niet aanwezig zijn.

“Saint Laurent heeft besloten controle te nemen over haar eigen ritme en haar tijdschema te herzien”, zo is in het persbericht te lezen. Het merk verwijst daarbij naar “de huidige omstandigheden en de golven van radicale verandering” die ermee gepaard gaan. De coronacrisis zorgt in de modewereld voor disruptie. Niet alleen moeten veel modemerken kampen met financiële tegenvallers, ook zien enkelen van hen de coronacrisis als aanleiding om zich te herpositioneren binnen het modesysteem. Eerder liet Giorgio Armani al weten de traditionele modekalender los te laten en zijn collecties een seizoen door te zullen schuiven.

Saint Laurent zal haar collecties dit jaar “lanceren volgens een plan met een up-to-date-perspectief, dat gedreven is door creativiteit”, zo laat het merk weten. In een interview met WWD, dat gisteren werd gepubliceerd, spreken Vaccarello en Saint Laurent-CEO Francesca Bellettini over een presentatievorm die het midden houdt tussen fysiek en digitaal. Wat de precieze invulling van de shows zal zijn, is nog niet duidelijk. Deze zullen in elk geval plaatsvinden buiten de vaste modekalender om. “Dit seizoen wil ik een collectie presenteren wanneer ik er klaar voor ben om deze te laten zien”, aldus Vaccarello in het interview.

Ook zei het tweetal zich meer te zullen gaan richten op slow fashion. Het tweetal beoogt minder grote veranderingen tussen verschillende collecties en een sterker aanbod van stabiele kernproducten. “We gaan niet meer voor complete veranderingen elk seizoen”, zo stellen Vaccarello en Bellettini in het interview. Maar dat betekent niet dat de collecties saai zullen worden, benadrukt Vaccarello. “Het is tijd voor nog meer creativiteit.”

