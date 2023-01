Distributeur Lexson mede-eigenaar van Nederlands merk Van Harper

Distributeur Lexson is sinds 1 januari mede-eigenaar geworden van het Nederlandse merk Van Harper. Met Van Harper aan boord wil de distributeur de focus leggen op duurzame overhemden en heeft het de ambitie om een specialist te worden binnen deze productcategorie, dat maakt Lexson bekend in een persbericht.

Voor Maarten Janse, eigenaar van Lexson, voelde het als een logische keuze om mede-eigenaar te worden van het Nederlandse merk. “Ik heb altijd al een duurzaam merk willen inlijven, maar als je daarvoor gaat dan moet het wel honderd procent kloppen. We zien dat veel van onze merken meer duurzaam worden of in die richting bewegen, maar bij Van Harper zit duurzaamheid in het DNA. Het is vanaf het eerste moment een super duurzaam merk dat ook nog eens op Champions League niveau produceert. Lexson kiest altijd voor kwaliteit en Van Harper levert helemaal waar wij in geloven. Dat in combinatie met een ijzersterke naam maakt dat ik in Van Harper een rising star zie met ongelooflijk veel potentie. Het klinkt goed, oogt goed en voelt goed”, aldus Janse in het persbericht.

Met Van Harper aan boord heeft Janse het doel om zijn aanbod te verbreden met diverse kwaliteiten en stijlen. “Bij Van Harper shop je het ultieme dress shirt, maar pak je ook meteen een polo of ‘Oxford’ mee. De collectie beschikt over een katoenen hemd, maar biedt ook flanel en jersey aan”, aldus Janse in het persbericht.