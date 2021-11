Distributeur Lexson voegt Minimum toe aan zijn portfolio

Per 1 december neemt Lexson de vertegenwoordiging en distributie van het Deense modemerk Minimum op zich, zo maakte de distributeur onlangs bekend via een persbericht. De afgelopen tien jaar werd Minimum op Nederlandse bodem vertegenwoordigd door agentschap Kootuur Collections.

Lexson vertegenwoordigt Minimum met ingang van SS22. "We zijn Wouter Klein Willink, Kotuur Collections en het Minimum-team enorm dankbaar voor deze unieke kans," zo deelde Lexson eigenaar op Maarten Janse op Linkedin.

"Wouter heeft het in mijn ogen ontzettend goed gedaan," zei Janse in een persbericht. "Hij heeft Minimum vanaf nul opgebouwd in Nederland en het echt gemaakt tot wat het nu is (..). We zijn ongelofelijk trots het spreekwoordelijke stokje van hem over te nemen en zullen ons met dezelfde passie en toewijding over het kindje ontfermen dat hij al die jaren met zoveel plezier en power heeft grootgebracht."

Marieke Been is door Lexson aangesteld als nieuwe accountmanager voor de vertegenwoordiging van Minimum.

Distributeur Lexson neemt modemerk Minimum over van agentschap Kootuur Collections

Lexson Brands BV is gevestigd in Breda. Tot het merkenpakket van de distributeur behoren vooral Scandinavische fashion & lifestyle merken, als Blk Dnm, Elvine, Fiveunits, Law of the Sea, Peak Performance, Plain, Re:designed, Resteröds, Saint Steve en Tiger of Sweden. Het Zweedse athleisure label J Lindenberg werd eerder deze maand toegevoegd aan het portfolio, voor de vertegenwoordiging vanaf SS22.

Het internationale modemerk Minimum begon in 1997 als zelfstandigde winkel in Aarhus, Denemerken. In Nederland wordt het label onder meer verkocht bij Number Nine en We Are Labels.