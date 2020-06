Dit is de impact van de coronacrisis op koopgedrag in Nederland en België

De vraag waar iedereen antwoord op wil hebben: Welke impact heeft de coronacrisis op het koopgedrag in Nederland in België? RetailSonar analyseerde de verkoopdata van meer dan 450 winkellocaties in Nederland en België en kon daar concrete conclusies uittrekken met de toevoeging van eigen marktdata en AI-algoritmes. FashionUnited deelt een selectie.

Allereerst de klanten die nog naar de fysieke winkels gaan. In België was het gros van de winkels bijna twee maanden dicht en in Nederland was het devies ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’. Het onderzoek van RetailSonar kijkt specifiek naar de winkel prestaties van 11 mei tot en met 13 juni. Vanaf 11 mei mochten de Belgische retailers de deuren weer openen. De cijfers voor online verkoop in het onderzoek lopen van 16 maart tot en met 13 juni.

Hoewel het aantal bezoekers in de winkels in de periode misschien lager lag dan vorig jaar, was het bonbedrag toch hoger. Belgen spenderen in de onderzochte periode 14 procent meer per bezoek en in Nederland lag dit percentage op 5 procent. De hogere conversie in België schrijft RetailSonar toe aan de inhaal aankopen.

In cijfers: de impact van de coronacrisis in Nederland en België

De prestaties van winkels zijn echter sterk afhankelijk van de locatie waarop de winkel zich bevindt. Grote steden die het veel van toerisme, kantoren, horeca, scholen en het openbaar vervoer moeten hebben, zagen de omzet nog steeds teruglopen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de grote steden in België was de omzet 19 procent lager, in Nederland zelfs 21 procent lager. Zowel in België als in Nederland is gehoor gegeven aan de oproep om lokaal te shoppen. Kleine steden zagen namelijk in België een omzetplus van 23 procent en in Nederland was dit een plus van 12,5 procent.

Locaties blijkt weer eens van groot belang te zijn. Waar normaal gesproken het positief is om in een gebied te zitten met toerisme, horeca, openbaar vervoer, grens verkeer en werkgelegenheid, zagen retailers die daar zaten nu de omzet teruglopen met 93 procent in vergelijking tot vorig jaar. Is de winkel juist omringd door een supermarkt of een apotheek, dan was er een omzetplus te zien van 12 procent.

Naast de omzetplus van fysieke retailers op bepaalde locaties, of in bepaalde branches, zag online ook een flinke boost. Uit het onderzoek van RetailSonar blijkt dat Belgische retailers in de onderzochte periode (dus 16 maart tot en met 13 juni) acht keer meer verkochten online. In Nederland ging het om een groei van 350 procent. Ook bestelden tijdens de coronacrisis vier op de tien Belgische consumenten voor het eerst online. In Nederland lag dit percentage op 14 procent.

Uit de analyse van de historische salesdata van de winkellocaties in België en Nederland blijkt de omzet in België op 92 procent van het oude niveau ligt. In Nederland is dit 87 procent. RetailSonar plaatst daarbij wel de kanttekening dat bepaalde branches, zoals zelfstandige winkels en moderetailers het nog wel erg zwaar hebben.

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited