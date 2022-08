Dit jaar koopkrachtdaling van 6,8 procent, verwachting sinds jaren 90 niet zo somber

Dit jaar zal de koopkracht met 6,8 procent dalen, als er geen nieuw beleid wordt opgesteld, aldus de raming van het Centraal Planbureau. Deze verwachting is sinds de jaren 90 niet zo somber geweest, aldus het bureau in de raming.

Of en hoeveel de overheid zal ingrijpen om de koopkracht te herstellen is nog niet bekend. Momenteel spreekt de politiek over het inperken van de daling van de koopkracht, maar hoe dit aangepakt moet worden is nog onduidelijk. Dit wordt hopelijk rond Prinsjesdag in september duidelijk.

Het CPB publiceert daarnaast voor het eerst een raming van de ontwikkeling van armoede. “Huishoudens merken de gevolgen van de hoge inflatie, en dat heeft zijn weerslag op de economie. Er is een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden," aldus CPB-directeur Pieter Hasekamp in het persbericht. Het planbureau geeft aan dat er steeds meer geld nodig is om aan basisbehoeften te kunnen voldoen vanwege de inflatie, terwijl de inkomens maar beperkt stijgen. De armoede bij volwassenen stijgt naar verwachting in 2023 met 7,6 procent en bij kinderen is dat zelfs 9,65 procent.