Dit verwacht een retail analist voor de rest van 2022

New York - Terwijl de hoge inflatie de prijzen van gas en rekeningen opdrijft, zullen consumenten voor moeilijke uitgavenbeslissingen komen te staan wanneer de seizoenen veranderen, kinderen weer naar school gaan en budgetten worden afgewogen voor feestdagen. FashionUnited spreekt met Nikki Baird, voormalig retailanalist en Vice President of Strategy bij Aptos, over hoe onze portemonnees de rest van 2022 zullen worden beïnvloed.

"Hebben we genoeg vrachtwagenchassis om de containers op te laden, genoeg chauffeurs, machinisten van kranen, treinen om het te vervoeren?" vraagt Baird. "En dan is er nog de capaciteit om de goederen aan de andere kant te lossen en in de winkels af te leveren." Minder dan een jaar geleden waren de problemen met de toeleveringsketen groot in het nieuws toen het goederenvervoer tot stilstand kwam. Maar nu de samenleving weer met horten en stoten opengaat, worden we volgens Baird geconfronteerd met een nieuw probleem in de toeleveringsketen: een knelpunt in de inventaris. Door zijn zero tolerance beleid ten aanzien van Covid ging China's fabrieksheropening niet gelijk op met die van veel andere mondiale productiehubs en terwijl leden van de toeleveringsketen probeerden de opgelopen achterstand weg te werken, waren detailhandelaren druk bezig met inhaalbestellingen.

"Ze bestelden veel in de verwachting dat ze maar weinig zouden krijgen, dus probeerden ze het systeem een beetje te omzeilen," zegt Baird. "Alle fabrieken en stoffenfabrikanten moesten beslissen of ze hun capaciteit gingen opvoeren om aan deze vraag te voldoen of dat het om een fantoomvraag ging."

Het domino-effect van de fantoomvraag

Detailhandelaren ontvangen nu pas orders die ze in de koorts van de lockdown hebben geplaatst. "Ik heb met retailers gesproken die zeiden dat ze in mei of juni orders ontvingen die ze voor de feestdagen van 2020 hadden verwacht," zegt Baird. "Dus wat de chaos in de toeleveringsketen betreft, die is nog steeds heel reëel, het is nog steeds een groot probleem."

Een van de komende periodes waarin veel kleding wordt verkocht, is de periode van de 'back-to-school'. Vorig jaar trokken detailhandelaars producten met een ruimte- of dinosaurusthema de winkelvloer op omdat ze geen voorraad hadden die aansloot bij de nieuwe films of de nieuwe inhoud die werd uitgebracht. "Dit jaar is het hetzelfde, niet zo erg als 2021, maar je vindt misschien één Jurassic World T-shirt, één Buzz Lightyear lunchbox," zegt Baird. "Winkeliers die op deze uitdaging anticiperen, hebben themakleding besteld. Het zijn geen licentieartikelen, maar ze doen wat ze kunnen, want het is nog maar de vraag wat er geleverd gaat worden."

FashionUnited

Het probleem wordt nog vergroot doordat de detailhandel niet heeft geanticipeerd op veranderingen in de consumentenvraag. Baird: "Ze zijn doorgegaan met het verdubbelen van het pandemische koopgedrag, dus als je in de winkels komt, zie je nog steeds ontzettend veel athleisure, terwijl je elke werkgever hebt die zijn werknemers ervan probeert te overtuigen om weer naar kantoor te gaan. Er is dus een mismatch tussen de voorraad en wat consumenten kopen."

Reisgerelateerde uitgaven, een andere grote categorie voor deze tijd van het jaar, heeft de detailhandel onvoorbereid gelaten. Ze hebben er niet vroeg genoeg op geanticipeerd om klaar te staan voor consumenten die nu willen kopen.

Is duurzaam winkelen een prioriteit voor consumenten in 2022?

Nu we grotendeels aan de andere kant van de pandemische crisis staan, lijkt al dit overtollige product een nachtmerrie op het gebied van duurzaamheid te worden. Hoogstwaarschijnlijk zal de koopwaar worden afgeprijsd en uiteindelijk op de stort belanden. Duurzaam inkopen staat op een interessant kruispunt, meent Baird.

"Nu moet je er ook nog inflatie aan toevoegen. We zien gegevens die aantonen dat als de inflatie toeneemt, de bereidheid van consumenten om meer te betalen voor duurzame aankopen afneemt. Maar dat is voorspelbaar. Consumenten hebben ons vrij consequent verteld dat ze weliswaar prioriteit geven aan duurzame goederen, maar dat ze niet per se bereid zijn om er een meerprijs voor te betalen." Maar de druk voor duurzame opties zal niet verdwijnen. Ondanks de hogere kosten die gepaard gaan met het maken van milieuvriendelijke goederen, zullen volgens Baird alleen retailers die duurzaamheid kunnen presenteren tegen hetzelfde prijspunt succesvol zijn. "Retailers zijn erg gefocust op Levi's die de hoeveelheid water in een spijkerbroek vermindert of Allbirds die milieuvriendelijkere materialen gebruiken in hun zolen en hoewel die dingen geld kunnen besparen voor een bedrijf, zijn consumenten niet bereid om meer te betalen. Ze zien het als een keuze tussen twee sneakers van dezelfde prijs en als de ene duurzaam is en de andere niet, kiezen ze de duurzame."

Baird ziet een positieve verandering op het gebied van duurzaamheid in de mode die zij in de financiële sector waarneemt: Pushback op greenwashing. "Toezichthouders gaan achter bedrijven aan die ESG-claims maken en banken die ESG-fondsen en -indexen exploiteren, omdat de kwalificaties niet zo streng zijn geweest."

Op de vraag of consumenten hun mode-uitgaven zullen verminderen gezien de financiële onzekerheid en het gepraat over een dreigende recessie, heeft Baird weinig aanwijzingen gezien bij de modemerken die gebruik maken van Aptos-oplossingen. Ze geeft zelfs een optimistische noot. "Wat het zal compenseren is een inzet om terug naar school te gaan. Consumenten bezuinigen op discretionaire uitgaven op andere gebieden om de back-to-school aankopen voor hun kinderen te kunnen financieren en dat is kleding-intensief."

Vooruitkijkend naar de feestdagen en cadeaus, een andere tijd van het jaar waarin veel kleding wordt gekocht, zegt Baird: "In plaats van een grote tv krijg je dit jaar misschien een trui. Ik denk dat we een impact zullen zien in de consumentenelektronica en de big ticket items, met consumenten die verschuiven naar kleinere luxeartikelen zoals modeaankopen."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.