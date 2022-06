Dit zijn de nieuwe eigenaren van Lycra

Uit een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam bleek eerder al dat The Lycra Company in handen van de schuldeisers van het moederbedrijf Shandong Ruyi was gevallen. Nu kondigt The Lycra Company zelf de nieuwe eigenaren aan: Lindeman Asia, Lindeman Partners Asset Management, Tor Investment Management en China Everbright Limited, aldus een persbericht.

"We zullen het management van The Lycra Company volledig ondersteunen en hun rentmeesterschap van het bedrijf," aldus een woordvoerder van de nieuwe eigenaren in het persbericht. "The Lycra Company heeft een sterke financiële positie en een solide basis voor langetermijn groei en we zien er naar uit om samen te werken met het team om hun continue steun te bieden voor de toekomst van The Lycra Company."

Lycra is een toonaangevende producent op het gebied van innovatieve textielvezels. Het bedrijf viel in 2019 in handen van Chinese groep Shandong Ruyi. Toen de Chinese groep financiële verplichtingen niet meer na kon komen, begonnen schuldeisers daarop meerdere rechtszaken waarmee zijn onder andere The Lycra Company opeisten. Het bedrijf was ondergebracht in een Nederlandse vennootschap waardoor de zaak diende in Nederland.