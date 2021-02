Dít zijn de Top 6 manieren waarop consumentengedrag impact had op e-commerce in 2020

2020 was een jaar zonder weerga voor e-commerce. De groei ging door het dak toen consumenten - vaak uit pure noodzaak – meer via onlinekanalen gingen kopen. Om de impact van consumentengedrag op e-commerce te achterhalen, bevroeg AfterPay Insights (het e-commerce inzichtenplatform van betaalmethode AfterPay - Arvato Financial Solutions) in de loop van 2020 meer dan 66.000 Nederlandse, Duitse en Noorse consumenten over hun gedrag en attitudes ten opzichte van online shoppen. Nu 2020 achter de rug is, blikt AfterPay terug op dit uitzonderlijke e-commerce jaar en presenteert in deze ‘Top 6’ de belangrijkste bevindingen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in online consumentengedrag in 2020 (ten opzichte van 2019)? Hoeveel ‘nieuwe klanten’ heeft e-commerce weten aan te trekken? En wie zijn zij? Precies wanneer in 2020 veranderden consumenten hun online aankoopgedrag? Lees verder om erachter te komen!

1. Het segment ‘online shopper’ groeit tot ~ 79% van alle consumenten in 2020.

Het aandeel consumenten dat elke twee weken minstens één online aankoop doet, stijgt dramatisch in 2020. Het deel consumenten dat online aankopen doet stijgt het meest in Duitsland (van 69% in maart naar 83% in december), gevolgd door Nederland (64% in maart tot 80% in december) en tot slot Noorwegen (55% in maart tot 74% in december).

2. Oudere consumenten ontdekken de voordelen van online winkelen.

De instroom in e-commerce onder consumenten van 45-64 jaar is hoger dan bij de algemene bevolking. Dit is vooral zichtbaar in Nederland, waar het aantal online shoppers in 2020 met + 36% groeit onder 45-64-jarigen, gevolgd door + 31% in Duitsland en + 37% in Noorwegen. Ter vergelijking: de instroom van nieuwe consumenten in de algemene bevolking is + 25% in Nederland, 20% in Duitsland en 36% in Noorwegen.

3. ‘Bestaande online shoppers' die niet vaak online shopten, verhogen hun online aankopen het meest.

AfterPay Insights vroeg consumenten hoe vaak ze online winkelden in 2019. En de resultaten laten zien dat consumenten die in 2019 op kwartaalbasis online hebben gewinkeld, hun online aankopen in 2020 het meest hebben verhoogd, gevolgd door maandelijkse en wekelijkse online shoppers. Kort gezegd: hoe minder u online kocht in 2019, hoe meer u uw online aankopen in 2020 verhoogde. 40% van de Nederlandse ‘driemaandelijkse online shoppers’ verhoogde hun aankopen in 2020, vergeleken met 28% in Duitsland en 19% in Noorwegen.

4. ‘Nieuwe online shoppers’ betreden e-commerce tijdens het hoogseizoen 2020.

Bestaande online shoppers verhogen hun e-commerce-aankopen al vrij vroeg in 2020, tijdens de ‘eerste golf’ die zich door Europa verspreidde - rond maart/april. De meerderheid van de nieuwe online shoppers (shoppers die pas in 2020 online gingen winkelen) ontdekken de voordelen van online winkelen later in 2020. Pas in oktober/november (Q4) verschuift dit segment aankopen naar online kanalen. Het is waarschijnlijk dat het hoogseizoen (met verkoopmomenten als Singles ’Day, Black Friday en Cyber ​​Monday) in combinatie met strengere beperkingen offline-loyale consumenten ertoe aanzetten om eindelijk hun winkelgedrag te veranderen.

5. Dezelfde krachten drijven bestaande en nieuwe ‘online shoppers’ naar online, maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen landen.

Nederlandse en Duitse consumenten worden naar online kanalen geduwd vanwege fysieke (‘ik zit thuis’, ’winkels zijn gesloten’) en psychologische (‘online winkelen is veiliger’) beperkingen. Maar voor Noren is online shoppen echter een meer ervaringsgerichte keuze (‘online is handiger’, ’goedkoper’).

6. Financiën en loyaliteit aan lokale bedrijven houden consumenten tegen.

Bestaande online shoppers beweren dat financiële redenen hen ervan weerhouden zoveel online aankopen te doen als ze willen ("voorzichtig uitgeven vanwege de onzekerheid in de samenleving", "persoonlijke financiële situatie beperkt mijn aankopen"). En een groter deel van de nieuwe online shoppers geeft aan dat ze online aankopen verminderen omdat ze ‘lokale fysieke winkels willen ondersteunen’.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op AfterPay Insights in februari 2021. Lees het hier .

