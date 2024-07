‘Diverse potentiële doorstarters voor moederbedrijf Terre Bleue, Gigue en Zilton’

Misschien dan toch een redding van de Duror Fashion Group, het moederbedrijf van de modemerken Terre Bleue, Gigue en Zilton. Er zijn diverse geïnteresseerde partijen, zo meldt curator Catharina Janssens aan VRT.

Die kandidaten komen uit thuisland België, maar ook uit het buitenland. Hieronder zijn bedrijven die de groep als geheel willen overnemen, maar ook geïnteresseerden in enkele onderdelen, merken of winkels. Duror Fashion Group heeft zoals eerder gezegd de merken Terre Bleue, Gigue en Zilton in beheer. Onder deze merken vallen 29 winkels. Bij de groep werken 150 mensen.

Het faillissement van Duror Fashion Group kent de directe aanleiding in het niet kunnen bereiken van een akkoord met de schuldeisers. Het bedrijf had meerdere leningen verkregen in verband met de pandemie en wilde de terugbetaling wat rekken. Hier gingen de schuldeisers niet mee akkoord. Wie kijkt naar het grotere plaatje ziet factoren als concurrentie van fast fashion ketens en tweedehands platforms, onvoorspelbare weersomstandigheden, inflatie, gestegen prijzen, etc.

Er is nog geen verwachting uitgesproken over wanneer een eventuele doorstart gerealiseerd kan worden.