Diversiteit bij Puma omvat ook culinair welzijn

Het Duitse sportmerk Puma SE ondertekende in 2010 een diversiteitsverklaring en peilde vorig jaar bij zijn medewerkers hoe het staat met diversiteit en inclusie. Tijdens een lezing in Berlijn legde HR-chef Dietmar Knoess onlangs uit hoe het bedrijf diversiteit integraal onderdeel probeert te maken van de bedrijfsvoering.

Diversiteit en inclusie gaat niet over het afvinken van een hokje, maar over gelijkheid, zei Knoess meteen aan het begin van zijn lezing op het retailcongres in november. "Als je het doet, doe het dan vanuit je hart", adviseerde hij. "Als je het doet, doe het dan omdat je er echt in gelooft en omdat je het wilt. Anders komt het altijd nogal gekunsteld over."

Puma’s HR directeur Dietmar Knoess spreekt over diversiteit en inclusiviteit tijdens een congres in Berlijn in november. Beeld: Screenshot

Knoess laat zien dat Puma's inzet voor diversiteit ver teruggaat en begint zijn presentatie met een stukje bedrijfsgeschiedenis: de gebroeders Dassler en oprichters van Puma voorzagen de Amerikaanse atleet Jesse Owens al tijdens de Olympische Spelen van 1936 in München van schoenen.

Diversiteit in cijfers

Als fabrikant van sportartikelen is het niet langer voldoende om diversiteitsinspanningen te demonstreren met gesponsorde atleten en reclamecampagnes. Werknemers en klanten eisen steeds vaker dat ook het personeelsbestand en de werkcultuur de belofte van diversiteit en inclusie weerspiegelen.

Puma heeft momenteel 18.000 medewerkers wereldwijd; een tiende daarvan werkt in Duitsland. Het totale aantal vrouwen bedraagt 50,6 procent, waarvan 30 procent in managementfuncties. Ongeveer tweederde van de wereld is vertegenwoordigd in de 158 nationaliteiten die bij Puma werken; 73 nationaliteiten alleen al werken op het hoofdkantoor in Herzogenaurach, Duitsland.

"Het gaat niet om nationaliteiten op zich," zei Knoess. "Het gaat om een houding, of je bereid bent om in een internationale werkomgeving te werken en of je openstaat voor diversiteit."

Een divers personeelsbestand heeft ook een positief effect op de bottom line van een concern als Puma dat internationale markten wil bedienen: de omzet is de afgelopen jaren gestegen, net als het aantal nationaliteiten dat in Herzogenaurach vertegenwoordigd is en het aandeel vrouwen in managementposities, wat Knoess in zijn presentatie met grafieken onderbouwde.

De correlatie tussen een divers leiderschapsteam en financiële topprestaties is al door diverse studies gesuggereerd. Zo bleek uit onderzoek van adviesbureau McKinsey dat bedrijven die goed scoorden op zowel winstgevendheid als diversiteit, ook meer vrouwen in leidinggevende functies aannamen in hun managementteams. Ook is er een positieve correlatie tussen winstgevendheid en etnische diversiteit.

Dietmar Knoess bespreekt het percentage vrouwen bij Puma. Beeld: Screenshot

Vrouwen in leidinggevende posities

Studies hebben ook aangetoond dat er een verband bestaat tussen een divers leiderschapsteam en financiële prestaties. In vacatures is bewezen dat taalgebruik een grote rol speelt bij het aanspreken van mannen of vrouwen. Dit geldt ook voor beeldspraak. In bepaalde beroepen waar bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn, oefent Puma ook bewust invloed uit. Het bedrijf gebruikt bijvoorbeeld de afkorting m/v/o niet in de titels van personeelsadvertenties, maar schrijft dat iedereen welkom is. Met chief sourcing officer Anne-Laure Descours heeft Puma sinds 2019 een vrouw in de raad van bestuur. Maar het concern moet nog meer doen op lagere managementniveaus, aangezien 80 procent van de managers van Puma intern wordt gerekruteerd.

Knoess heeft er echter vertrouwen in omdat de basis al gelijk is, dat wil zeggen dat er evenveel vrouwelijke als mannelijke medewerkers zijn. Ook het niveau van afdelingshoofden ziet er veelbelovend uit met een aandeel van 42 procent, en van hieruit kunnen vrouwen hogerop komen.

Werknemers moeten zichzelf zijn

Puma heeft jaren geleden een strategische aanpak gedefinieerd volgens welke de groep gelooft dat diversiteit de creativiteit bevordert en dat wereldwijde werving toegang geeft tot waardevolle vaardigheden.

"Wij geloven dat onze medewerkers gelukkig zijn in diversiteit", aldus Knoess. Het is ook belangrijk om je strategie op papier te zetten, zoals Puma heeft gedaan in zijn Code of Ethics 2008, aldus de HR-manager. Vervolgens moet het onderwerp ook op evenementen worden gepresenteerd om het veranderingsproces verder aan te jagen.

Voor Puma betekent hiring with diversity in mind dat medewerkers internationaal worden gerekruteerd, maar dat ze zich ook thuis moeten voelen op hun respectievelijke locaties.

Het begint ermee dat recruiters het visumproces begrijpen en het gaat verder met de taal. Engels is de officiële bedrijfstaal; Duits is niet zo belangrijk. Zelfs onder winkelmanagers zorgt het bedrijf ervoor dat werknemers Engels spreken, omdat de rayonmanagers niet per se Duits hoeven te kennen.

'Last but not least' moeten de werknemers zich ook goed voelen bij het eten dat ze krijgen: In de kantine van het hoofdkantoor werken acht tot negen verschillende nationaliteiten en er wordt rekening gehouden met verschillende feestdagen - bijvoorbeeld door halal vlees aan te bieden op Eid.

Daarnaast moedigt Puma werknemers aan om authentiek te zijn en hun mening te geven. "Het is voor ons belangrijk dat de privépersoon ook naar het werk komt. Dat is de enige manier om je prettig te voelen in je werkomgeving", meent Knoess.

Tot slot wees Knoess erop dat het onderwerp ongemakkelijk kan zijn voor het HR-team en dat men eigenlijk nooit klaar is als het gaat om diversiteit en inclusie, omdat het om niets minder gaat dan het altijd bieden van gelijke kansen.

"Diversiteit is een discussie die nooit zal eindigen, maar op een gegeven moment moet je het gesprek aangaan."