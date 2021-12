Diversiteitsstichting Capri Holdings zet beurs op

Amerikaanse multinational Capri Holdings financiert via zijn Capri Holdings Foundation For The Advancement of Diversity in Fashion, de eigen diversiteitsstichting, een beurs voor studenten uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen van de maatschappij. Capri Holdings doet dit in samenwerking met (mode)universiteiten Fashion Institute of Technology (FIT), Central Saint Martins van de University of the Arts Londen, Howard University in Washington D.C., en schoenenontwerp-academie Pensole Academy. Capri Holdings kondigt de samenwerking aan in een persbericht.

De komende vier jaar zal de stichting beurzen financieren voor bijna honderd studenten uit historisch ondervertegenwoordigde gemeenschappen, waaronder de BIPOC-gemeenschap, een term die vooral gehanteerd wordt in de Verenigde Staten en verwijst naar zwarte mensen, mensen van inheemse afkomst en mensen van kleur. Men wil zo jonge creatievelingen uit deze maatschappelijke gemeenschappen de kans bieden een studie te volgen in mode of merchandising aan een van de vier bovengenoemde onderwijsinstellingen, zo is te lezen in het persbericht.

Capri Holdings zet zich in voor het bevorderen van de diversiteit van het personeelsbestand door samen te werken met hogescholen en universiteiten om zinvolle kansen in de mode te creëren voor mensen met een uiteenlopende achtergrond. Het bedrijf investeert 20 miljoen dollar (ongeveer 17,7 miljoen euro) om gelijkheid te bevorderen en verandering op de lange termijn in de mode-industrie te stimuleren. Tijdens de meerjarige samenwerking zullen de beurzen niet alleen het collegegeld, de kost en inwoning dekken van de studenten. Ook vergoeden de beurzen de kosten voor studenten die een stage in de mode-industrie willen lopen. Daarnaast introduceert Capri Holdings via de eigen stichting wervings-, mentorschap- en beursprogramma's op universiteitscampussen om de volgende generatie talent voor te bereiden op een succesvolle loopbaan in de mode.

Homepagebeeld: Pexels