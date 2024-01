Donna Fashion B.V. failliet

Damesmoderetailer Donna Fashion is op 24 januari failliet verklaard door de rechtbank in Overijssel. Mevrouw Karneris is aangesteld als curator, zo blijkt uit het openbare insolventieregister.

De damesmoderetailer, dat onder de naam Donna Fashion B.V. in het handelsregister staat, heeft een winkel in Deventer en beschikt over een webshop. De oorzaak van het faillissement is vooralsnog niet bekend.

Donna Fashion biedt kleding aan voor ‘de modebewuste vrouw met een passie voor exclusieve merken’, zo staat op de website die nog live is op het moment van schrijven. Donna Fashion verkoopt dan ook merken, zoals Elisabetta Franchi, Liu Jo, Patrizia Pepe en Parajumpers.