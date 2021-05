Doorstart modehuis Ralph & Russo in gevaar, creatief directeur en mede-oprichter Tamara Ralph vertrokken

Het ziet er niet rooskleurig uit voor het Britse modehuis Ralph & Russo. Uit een recent faillissementsverslag, gepubliceerd op Companies House, blijkt dat een overname twee dagen voor het sluiten van de deal is afgeketst. Vervolgens is creatief directeur en mede-oprichter Tamara Ralph opgestapt.

Ralph & Russo verkeert sinds eerder dit jaar in administration, in Nederland ongeveer gelijk aan surseance van betaling. Sindsdien werken de bewindvoerders die aangesteld zijn aan een mogelijke overname van het bedrijf. Uit het verslag blijft dat 49 partijen interesse hebben getoond in een overname en dat vijf biedingen zijn ontvangen. Een partij die het gros van het bedrijf over wilde nemen werd aangeraden en vervolgens werd een verkoopovereenkomst opgesteld. Zoals eerder genoemd trok de partij zich twee dagen voor het tekenen van de overeenkomst zich terug. Het is niet duidelijk om welke reden deze partij zich terugtrok, maar het verslag schrijft ‘om diverse redenen’.

De bewindvoerders geven aan dat ze opnieuw de mogelijkheden voor een verkoop van het bedrijf onder de loep nemen. Als het bedrijf in zijn geheel niet kan worden verkocht kijken de bewindvoerders naar het los verkopen van diverse bedrijfsonderdelen.

Beeld:Ralph and Russo