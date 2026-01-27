Doorstart voor Elvy Fashion: merk keert terug als Elvy Studio

Het failliete lederwarenmerk Elvy maakt een doorstart. Oprichters en partners Michel Veeman en Laura Vlasblom hebben het bedrijf twee weken geleden teruggekocht en zetten de activiteiten voort onder de naam Elvy Studio. Dat bevestigt Veeman in gesprek met FashionUnited.

De eigenaren moesten één medewerker laten gaan; de rest van het team blijft aan boord. Verder is de structuur veranderd: Elvy Studio besteedt de logistiek voortaan uit aan zijn productiebedrijf - tevens de investeerder waardoor de doorstart mogelijk wordt gemaakt. “Waar wij de afgelopen twee jaar niet vanuit voorraad werkten, gaan wij nu meteen leveren. Dus voor woensdag bestellen, is vóór het weekend in huis.

Orders al opgepakt

De focus ligt bij de herstart nadrukkelijk op damesaccessoires, met riemen als kernproduct. Voor het herensegment wordt gewerkt onder de naam The Belt Atelier. Leveringen aan retailers starten medio februari. “De afgelopen twee weken zijn we door het hele land gegaan en hebben we veel orders opgehaald,” zegt Veeman. “Dat geeft vertrouwen.” Naast fysieke retail wil Elvy Studio opnieuw inzetten op online kanalen, waaronder grote platforms. “Er komt een B2B, er komt een webshop, en we ondersteunen alles met social media.”

Volgens Veeman lag het faillissement niet aan de vraag naar het product, maar aan een opeenstapeling van externe factoren. “Onze omzet is nooit het probleem geweest,” zegt hij. “Maar teruglopende consumentenbestedingen, inflatie, hoge kosten en het volledig moeten terugbetalen van coronasteun hebben ons uiteindelijk de das omgedaan.” Elvy vroeg vorig jaar zelf faillissement aan, naar eigen zeggen ook om gezondheidsredenen. “We komen terug in een compactere, efficiëntere vorm,” besluit Veeman. “Na een zware periode zijn we heel blij dat we weer met goede moed vooruit kunnen.”