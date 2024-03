Doorstart voor Nederlands sourcingplatform Manufy

Positief nieuws voor sourcingplatform Manufy: het bedrijf maakt een doorstart, zo meldt CEO Nout Knabben aan FashionUnited. Betrokken investeerders hebben een initiële investering gedaan waardoor het bedrijf verder kan en een ‘strategische heroriëntatie ondergaat’. Concreet betekent dit een reorganisatie en kostenreductie.

“Voorheen lag de focus enkel op het koppelen van kledingmerken aan duurzamere productiefaciliteiten. Nu breidt Manufy zijn serviceaanbod uit om kledingmerken intensiever te kunnen begeleiden naar een duurzaam of zelfs circulair bedrijfsmodel: van sourcing tot recycling & resale. Door partnerships met bestaande partijen uit het lokale ecosysteem van Manufy, kunnen merken nog betere ondersteuning en advies krijgen”, aldus het bedrijf.

Manufy maakt doorstart

Kledingmerken kunnen in het algemeen terecht bij Manufy voor de verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten. Zo kan Manufy helpen met het vinden van lokale producenten, betere stoffen, minder productieverlies, het opzetten van resale of recycling, maar ook andere end-of-life oplossingen. Voor kleinere merken is ook de optie nog beschikbaar om Manufy in te schakelen bij het opstellen van sustainability reports.

"De doorstart van Manufy is een cruciaal moment voor ons. Nu kunnen we onze missie, het bevorderen van circulariteit en duurzaamheid in de mode, op een nog impactvollere manier voortzetten. We zijn iedereen dankbaar voor het vertrouwen in en het steunen van ons concept”, aldus Knabben.

Het bedrijf benadrukt echter wel dat extra kapitaal essentieel is. Manufy opent binnenkort dan ook de deuren voor nieuwe investeringen. Het faillissement van Manufy in februari 2024 is dan ook te wijten aan het veranderde investeringsklimaat, zo meldde Knabben destijds al.