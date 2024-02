Nederlands sourcingplatform Manufy failliet

Manufy wilde functioneren als Europese marktplaats voor duurzame kledingproductie. Op het platform moesten kledingmerken en producenten op gemakkelijke wijze aan elkaar gelinkt worden. ‘Een soort Airbnb voor productie van duurzame kleding’, zo klonk het bij de lancering in 2020. Manufy B.V. is echter na een korte surseance van betaling failliet verklaard, zo blijkt uit het insolventieregister.

Op het platform waren alleen Europese producenten welkom. Deze moeten bepaalde duurzaamheidscertificaten laten zien en worden gescreend door het team van Manufy. “Op deze manier hopen we lokale en duurzame productie te stimuleren”, aldus mede-oprichter Michiel Dicker in 2020.

Directeur Nout Knabben meldt tegen het Dagblad van het Noorden dat het faillissement te wijten is aan het veranderde investeringsklimaat, dat het moeilijker maakt om groeikapitaal op te halen. Manufy haalde in 2021 nog kapitaal op via crowdfunding. “Platformen draaien vaak pas na enkele jaren winst en moeten in het begin flink gefinancieerd worden”, aldus Knabben tegen de krant.

Of het helemaal het einde betekent voor Manufy is nog niet zeker. Knabben geeft tegen de krant aan dat de mogelijkheden voor een doorstart worden onderzocht. “De wereld heeft dit soort verduurzamingsinitiatieven hard nodig, en het zou zonde zijn als een platform als deze het niet redt.