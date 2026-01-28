Dr. Martens aandelen dalen na vlakke omzetverwachting voor 2026

De waarde van aandelen van de Britse schoenmaker Dr. Martens zijn op dinsdag bijna 12 procent gedaald op de Londense beurs, na de publicatie van een verslag van het bedrijf diezelfde dag ondertekend door CEO Ije Nwokorie. Hij stelt dat dat de omzet voor het boekjaar 2026 waarschijnlijk stabiel zal blijven.

Dat is geen goed nieuws, gezien de dalende koers van het afgelopen jaar: in het derde kwartaal daalde de groepsomzet met 3,1 procent tot 251 miljoen pond, terwijl de jaar-tot-datumomzet 573 miljoen pond bedroeg, een daling van 1,8 procent.

De omzet via groothandels steeg met 9,3 procent in hetzelfde kwartaal, terwijl de directe verkoop aan consumenten (DTC) daalde met 7 procent. In de regio Amerika groeide de algemene omzet licht (2 procent), terwijl EMEA (min 6 procent) en APAC (min 3 procent) te maken hadden met dalende verkopen via directe kanalen.

Volgen Nwokorie weerspiegelt de omzetontwikkeling de moeilijke marktomstandigheden en het terughoudende promotiebeleid van het bedrijf. “Dat creëerde een tegenwind voor de algemene opbrengsten, die vooral zichtbaar werd in ecommerce”, stelt hij in het verslag. Hij doelt daarmee op de nieuwe strategie die het bedrijf vorig jaar aankondigde na de eerste signalen van winstdaling.

Vooruitkijkend verwacht het bedrijf dat de omzet in 2026 op een constant valutabasis vrijwel gelijk zal blijven, terwijl het zich richt op winstgevendheid en duurzame groei op langere termijn.

Dr. Martens benadrukt dat het bedrijf zich blijft richten op de kwaliteit van de omzet en strategische groeidoelen, waaronder de uitbreiding naar nieuwe markten en het verminderen van de afhankelijkheid van uitverkoop.

Dr. Martens is een Brits schoenenmerk met verkooppunten in meer dan zestig landen wereldwijd. De allereerste laars zag het licht op 1 april 1960 in Wollaston, Engeland, en kreeg de naam “1460”, naar het jaar en de week van de productie. Sindsdien staat Dr. Martens bekend om zijn robuuste legerkisten en varianten op de schoen met de bolle neus, met opvallende (vaak felle) stiksels en comfortabele zool, en is het uitgegroeid tot een symbool van rebellie en zelfexpressie in mode en muziekcultuur.