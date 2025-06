Dr. Martens kondigt na winstdaling nieuwe strategie aan

Het schoenenmerk Dr. Martens rapporteert een daling van de totale omzet met 10 procent jaar-op-jaar, in lijn met de verwachtingen. Deze daling is te wijten aan een 'uitdagende macro-economische en consumentenomgeving' in verschillende kernmarkten.

In de voorlopige resultaten voor de tweeënvijftig weken eindigend op 30 maart 2025 daalde de groepsomzet van Dr. Martens van 877,1 miljoen pond (1 miljard euro) naar 787,6 miljoen pond. De aangepaste winst vóór belastingen daalde tot 34,1 miljoen pond ten opzichte van 97,2 miljoen pond in 2024, terwijl de winst vóór belastingen daalde van 93 miljoen pond naar 8,8 miljoen pond.

Het schoenenmerk, dat in januari Ije Nwokorie als nieuwe CEO verwelkomde, voegt eraan toe dat voor het komende jaar (boekjaar 2026) een "significante winstgroei" wordt verwacht, binnen de consensusrange van 54 tot 74 miljoen pond, naarmate de turnaround-strategie vorm krijgt.

Dr. Martens meldt ook optimisme over de resultaten. Het directe-naar-consument (DTC) kanaal in Amerika liet in de tweede helft van het jaar weer groei zien. De vernieuwde marketingaanpak blijft zich "onverminderd richten op product" en het bedrijf heeft 25 miljoen pond aan jaarlijkse kostenbesparingen gerealiseerd.

Ije Nwokorie, CEO van Dr. Martens: “Onze focus in boekjaar 2025 lag op het herstellen van de stabiliteit van Dr. Martens. We hebben dit bereikt door ons directe-naar-consument kanaal in Amerika weer te laten groeien, onze marketingaanpak te herzien met een focus op onze producten, kostenbesparingen te realiseren en onze balans aanzienlijk te versterken.”

Ije Nwokorie, CEO van Dr Martens Credits: Dr Martens

Dr. Martens optimistisch over terugkeer naar groei in boekjaar 2026

Dr. Martens rapporteert een omzetdaling in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) van 11 procent gedreven door het Verenigd Koninkrijk, een "uitdagende markt". De omzet in Amerika daalde ook met 11 procent. Azië-Pacific (APAC) presteerde "goed" dankzij Japan en China, met een omzetdaling van slechts 4 procent.

De huidige handel laat zien dat Amerika het "positieve momentum" in DTC-groei van de tweede helft van vorig jaar voortzet. De EMEA-prestaties blijven gemengd, met een aanhoudende omzetdaling in het Verenigd Koninkrijk. APAC blijft "goed presteren".

Vooruitkijkend naar boekjaar 2026 wil Dr. Martens de kortingen in Amerika en EMEA verminderen, zowel via e-commerce als groothandel, met als doel de verkoop tegen de volledige prijs te stimuleren. Het bedrijf meldt een "positief" orderboek voor herfst/winter groothandel in EMEA. Het orderboek in de Verenigde Staten is momenteel "grotendeels in lijn met vorig jaar", vóór eventuele nabestellingen in het seizoen.

Dr. Martens verwacht tegenwind van wisselkoersen voor boekjaar 2026, die naar schatting de groepsomzet met ongeveer 18 miljoen pond en de winst vóór belastingen met ongeveer 3 miljoen pond zullen drukken.

Dr. Martens beoordeelt aanhoudende Amerikaanse importheffingen "zorgvuldig"

Met betrekking tot importheffingen zegt Dr. Martens dat, hoewel de Verenigde Staten een 'belangrijke markt' is, het een wereldwijd merk is dat in meer dan zestig landen wordt verkocht. De voorraad voorjaar/zomer 2025 was echter al op de Amerikaanse markt en begin juli zal het grootste deel van de herfst/winter 2025 op de markt of onderweg zijn.

Dr. Martens verwacht sterke brutomarges op producten te genereren, wat nuttig is aangezien 'tarieven worden geheven over de kostprijs, niet over de verkoopprijs'.

Het schoenenmerk blijft 'de situatie zorgvuldig beoordelen', maar bevestigt dat de gemiddelde prijzen voor voorjaar/zomer 2025 en herfst/winter 2025 ongewijzigd blijven.

Dr. Martens schoenen Credits: Dr. Martens.

Dr. Martens kondigt strategisch plan ‘Levers For Growth’ aan

Dr. Martens presenteert een nieuw strategisch plan om meer consumenten te betrekken, meer aankoopgelegenheden te creëren, de juiste distributie in elke markt te bepalen en het operationele model te vereenvoudigen voor efficiëntie, schaal en snelheid.

Kern van het strategisch plan ‘Levers For Growth’ is het verbreden van de focus van alleen laarzen naar schoenen, sandalen, tassen en lederwaren, om een breder publiek van ‘alledaagse dragers’ aan te spreken.

De huidige productomzetverdeling van Dr. Martens is laarzen (zevenenvijftig procent), schoenen (zesentwintig procent), sandalen (twaalf procent) en tassen en overig (vijf procent). Het schoenenmerk wil de groei stimuleren in productfamilies zoals Buzz, Zebzag en Lowell om de productomzetbasis te diversifiëren.

Ook wil het bedrijf een meer op maat gemaakte kanaalaanpak hanteren, met minder focus op DTC-kanalen zoals eigen winkels en websites, en een mix van DTC en groothandel om responsiever te zijn en een meer "partnerschapsgerichte" aanpak te implementeren. Een andere belangrijke doelstelling voor groei in boekjaar 2026 is expansie naar nieuwe markten via een "kapitaallichte structuur".

Nwokorie: “We delen vandaag onze ‘Levers For Growth’, waarmee we onze kansen vergroten door de focus te verleggen van kanalen naar de consument. We geven meer mensen meer redenen om meer van onze producten te kopen, of het nu gaat om onze iconische laarzen en schoenen, nieuwere productfamilies zoals Zebzag en Buzz, of aangrenzende categorieën zoals sandalen, tassen en lederwaren. We zullen de distributie per markt afstemmen, DTC en B2B combineren, het merkbereik optimaliseren en zorgen voor een beter kapitaalgebruik.”

“Ik ben gefocust op de dagelijkse uitvoering, kostenbeheersing en operationele discipline, terwijl we de huidige macro-economische onzekerheden navigeren. Vooruitkijkend zijn er aanzienlijke markten waar we in kunnen groeien. We bezitten momenteel slechts 0,7 procent van een totale relevante markt van 179 miljard pond. Dit, gecombineerd met de aanhoudende vraag naar onze producten, de robuustheid van onze activiteiten, de sterke cashflowgeneratie en balans en de expertise van onze mensen, geeft mij vertrouwen in het behalen van duurzame, winstgevende groei waartoe dit merk in staat is.”