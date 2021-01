‘Dr Martens bereidt zich voor op Londense beursgang’

Schoenenmerk Dr Martens bereidt zich voor op een beursgang in Londen. Het bedrijf wil zich vandaag registreren, zo meldt het tegen WWD.

Het iconische Dr Martens valt onder Permira, die het merk sinds 2014 in beheer heeft. Onder de hoede van Permira is er geïnvesteerd in ‘professionalisering, operationele activiteiten en het benadrukken van het direct-to-consumer kanaal. Het merk heeft 130 eigen winkels, maar verkoopt ook door middel van wholesale, concessies en franchisers. Alles bij elkaar leverde Dr Martens in 2020 een omzet van 672,2 miljoen pond op, omgerekend zo’n 745 miljoen euro. De omzet steeg in het boekjaar met 18 procent.

Wanneer er gehandeld gaat worden in aandelen van Dr Martens op de London Stock Exchange is nog niet duidelijk. Ook hoeveel geld het bedrijf wil ophalen is nog niet bekend, maar zal hoogstwaarschijnlijk in de registratie die wordt ingediend genoemd worden.