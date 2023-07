Dr. Martens: Eerste kwartaal boekjaar 2024 gaat ‘volgens verwachting’

Het eerste kwartaal van boekjaar 2024 gaat volgens Dr. Martens plc ‘volgens verwachting’. Het bedrijf maakte in aanloop naar de algemene vergadering die vandaag plaatsvindt in Londen een aankondiging over de resultaten tot nu toe.

Er worden geen exacte cijfers gegeven. Wel verwijst het bedrijf naar de voorspelling die het deed bij de afsluiting van boekjaar 2023. Dr. Martens gaf toen aan voor 2024 een gemiddelde tot hoge eencijferige groei te verwachten bij constante valuta.

De direct-to-consumer tak liet in Europa, het Midden Oosten, Afrika (het EMEA gebied) en de Aziatisch-Pacifische regio (het APAC gebied) ‘zeer goede resultaten’ zien, die in het APAC gebied worden aangevoerd door Japan.

De opbrengsten vanuit de groothandel waren zoals gepland wereldwijd lager, mede door de besluiten om de levering aan online retailers in het EMEA gebied te verminderen en de verkoop aan de Chinese distributeur te staken.

De opbrengsten in Noord- en Zuid-Amerika lagen op jaarbasis lager. Dit werd vooral aangevoerd door de groothandel. “Het verbeteren van onze prestaties in deze regio blijft onze belangrijkste prioriteit voor boekjaar FY24”, aldus Dr. Martens. “In Amerika’s direct to consumer activiteiten verlopen de maatregelen die we nemen volgens plan en we blijven verwachten dat het tot de tweede helft zal duren voordat we hier een significante verbetering zien.”