Dr Martens Plc ziet omzet dalen met 21 procent in derde kwartaal

Het derde kwartaal van het boekjaar eindigde voor Dr Martens Plc met een flinke omzetdaling. Het bedrijf zag de omzet teruglopen met 21 procent. Het bedrijf had de daling echter al voorspeld in een eerdere raming, zo benadrukt het in het financiële statement.

Het bedrijf schrijft de daling aan meerdere factoren toe. Zo was de handel in de Verenigde Staten zwakker, was de verkoop in december minder sterk en was de handel in het algemeen wispelturig, aldus Kenny Wilson, de CEO van Dr Martens Plc, in het bericht. De omzet kwam uiteindelijk neer op 267,1 miljoen pond - omgerekend 312 miljoen euro.

Opvallend in het financiële verslag is de daling van de wholesale cijfers. De omzet uit dit kanaal daalde met 49 procent. Dr Martens Plc geeft aan dat de daling gedeeltelijk verwacht was, mede door het verlagen van het aantal verkopen aan e-tailers, maar ook door het veranderen van de fasering van bepaalde orders. Het bedrijf meldt ook dat wholesale klanten maar lage voorraden aanhouden en dat de timing en de hoogte van herbestellingen onvoorspelbaar zijn, ‘wat betekent dat onze zichtbaarheid over de gehele wholesale zwak is’.