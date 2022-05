Dr Martens stapt resale in dankzij samenwerking met Depop

Schoenenmerk Dr Martens stapt de resale markt in dankzij een samenwerking met platform voor tweedehands mode Depop, zo meldt de CEO van Dr Martens tegen The Guardian. Op termijn ziet het bedrijf de mogelijkheid dat refurbished en tweedehands laarzen goed kunnen zijn voor 15 procent van de totale omzet van het bedrijf binnen tien jaar tijd.

“We denken dat dit een groot gedeelte zal zijn van hoe consumenten winkelen in de toekomst,” aldus CEO Kenny Wilson van Dr Martens, over tweedehands mode, tegen The Guardian. “Dit is belangrijk voor ons bedrijf op de lange termijn. Onze kracht is de lange levensduur van het product. Ik kan een paar schoenen voor zeven of acht jaar hebben en ze zijn nog steeds goed voor iemand anders die ze wil kopen.”

De samenwerking met Depop gaat niet alleen over de verkoop van tweedehands Dr Martens, maar ook over het ReSouled-programma dat de twee hebben opgezet. Oude ‘Docs’ kunnen dan opnieuw ingevet worden, krijgen nieuwe veters, zolen, binnenzolen en andere dingen. Deze laarzen worden op de markt gebracht rond de 80 procent van de waarde van een nieuw paar, aldus het bericht.