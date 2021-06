Dr. Martens ziet omzet groeien met 16 procent in voorlopige jaarresultaten FY21

Dr. Martens maakt zijn voorlopige resultaten bekend en ziet zijn omzet met 16 procent stijgen op basis van een constante wisselkoers. Het schoenenmerk behaalt een omzet van 773 miljoen pond, omgerekend 904 miljoen euro.

Dr. Martens ziet een sterke groei in alle regio’s, zo is te lezen in het voorlopige rapport. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Amerika behaalt het schoenenmerk een omzetgroei van 17 procent. In APAC groeit de omzet met 7 procent. De omzet in Japan, het grootste land in de APAC-regio, groeide het minst snel. Dit komt doordat de fysieke winkels hier het meest zijn geraakt door het coronavirus. De omzet in China groeide met 46 procent.

Het schoenenlabel verwacht in financieel jaar 2022 een nieuwe omzetgroei te zien, dat staat in het voorlopige rapport. Daarnaast zegt Dr. Martens naar een groeiende e-commerce te streven op gebied van direct-to-consumer. De verwachting qua verkoop ligt 40 (e-commerce) op 60 (retail).