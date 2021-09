Drie veelgehoorde argumenten van modemerken om hun productontwikkeling niet te digitaliseren

In welke ranking je ook kijkt: Nederland loopt momenteel samen met de Scandinavische landen voorop in Europa wat betreft digitale transformatie. Toch bestaan ook hier sterke verschillen in digitalisering. Terwijl grote ondernemingen steeds vaker de innovatieve, digitale oplossingen van de markt inzetten, moeten alle andere bedrijven gelijke tred houden om ook in de toekomst concurrerend te blijven.

Volgens een recent PwC-rapport bestaat er in Europa een grote achterstand in de digitalisering van kleine en middelgrote bedrijven (mkb). Met name op het gebied van e-commerce en cloudsoftware stelde PwC aanzienlijke verschillen vast tussen de zwaargewichten in de branche en het midden- en kleinbedrijf. De reden hiervoor: beperkte financiële middelen en gebrek aan kennis over de voordelen van digitale systemen.

De situatie in de mode-industrie is vrijwel identiek. Hoewel de meeste kleinere merken zich wel bewust zijn van het algemene belang van digitalisering, durven ze het vaak niet aan om de nodige werkwijzen en systemen ook daadwerkelijk in te voeren. Reden genoeg dus om eens te kijken naar drie veelgehoorde argumenten van kleinere modemerken om hun productontwikkelingsprocessen niet doelgericht te digitaliseren.

#1: “Daarvoor hebben we nu geen middelen”

Eén van de klassieke argumenten in veel vergaderruimtes. Want het implementeren van een digitaliseringsstrategie kost op korte termijn nu eenmaal geld, personeel en tijd. Allemaal middelen die met name kleinere merken niet altijd voldoende beschikbaar hebben. Zeker als het toekomstige nut hiervan voor velen nog zeer ver weg en ongrijpbaar is. Hierdoor kan het veranderen van de eigen processen en de daarvoor vereiste onboarding van nieuwe systemen aanvankelijk te overweldigend lijken.

Door hun eigen digitale ontwikkeling te lang uit te stellen, lopen merken echter al gauw achter op de meer vooruitstrevende concurrentie. Want terwijl de meeste grote merken al lange tijd enorme bedragen in digitalisering en e-commerce steken, zijn er ook steeds meer jonge, dynamisch start-ups en kleine bedrijven die hun processen al gericht gedigitaliseerd hebben. Ze zien dat de voordelen op de middellange en lange termijn opwegen tegen de extra kosten op korte termijn.

Want geautomatiseerde en gecentraliseerde datastructuren optimaliseren de efficiëntie van de eigen ontwikkelingsprocessen, verbeteren operationele marges en maken het dagelijks werk van alle teams en afdelingen makkelijker. En met name moderne cloudoplossingen zijn steeds makkelijker aan de bestaande IT-systemen te koppelen en blinken vaak uit in gebruiksvriendelijkheid, waardoor mensen snel leren om ermee te werken.

#2: “We hebben al alle tools die we nodig hebben”

Sommige merken vertrouwen voor hun productontwikkeling volledig op digitale hulpmiddelen zoals Adobe, Excel, WeTransfer en e-mail. Hoewel deze tools een belangrijke rol spelen in de dagelijkse praktijk, leiden ze ook tot gegevensbeheer via meerdere kanalen en duidelijke informatieverschillen tussen afzonderlijke teams. In Excel zijn wijzigingen bijvoorbeeld niet bij te houden, waardoor een transparant en actueel overzicht van productgegevens nauwelijks mogelijk is. Als gevolg hiervan zijn potentiële bronnen van fouten dan nauwelijks meer aan te wijzen door de voortdurende uitwisseling van documenten via verschillende kanalen.

Daarom hebben modemerken een ‘single source of truth’ nodig, waar productontwikkeling centraal op één plek kan worden gecoördineerd en alle productgegevens voor elke betrokken partij direct en in realtime beschikbaar zijn. Om de digitalisering van het eigen merk te bevorderen, is het dus belangrijk om onderscheid te maken tussen tools en systemen die digitaal ondersteunen en tools en systemen die de eigen processtructuren ook daadwerkelijk digitaliseren.

Voor dit laatste bieden vooral PLM-systemen (Product Lifecycle Management) uitkomst. Want als cloudplatformen maken ze de vereiste werkstappen en taken bij de ontwikkeling transparant, leggen ze de communicatie en de informatie-uitwisseling met de eigen leveranciers vast en maken ze de volledige productgegevens toegankelijk voor alle medewerkers, teams en partners. Dat maakt PLM een must-have voor modemerken bij de eigen digitaliseringsstrategie.

#3: “Dat is alleen iets voor grote bedrijven”

Veel mkb-bedrijven in de modebranche gaan ervan uit dat verregaande digitalisering voorbehouden is aan de internationale zwaargewichten. Deze merken hebben immers grote IT-afdelingen en het kapitaal om digitaliseringsprojecten gericht uit te voeren en eventueel zelfs passende systemen voor de productontwikkeling in eigen beheer te ontwikkelen.

Het aanbod aan industriespecifieke softwareoplossingen is de afgelopen jaren echter enorm gegroeid – en tegelijkertijd ook sterk gedifferentieerd. Veel aanbieders houden zich inmiddels intensief bezig met de individuele behoeften en wensen van kleinere modemerken op het gebied van productontwikkeling. Met betaalbare en op gebruikers gebaseerde kostenmodellen bewijzen deze aanbieders dat ze ook voor mkb-bedrijven lucratief zijn. Veel van de momenteel snelgroeiende merken hebben deze kans al gezien en gegrepen.

Klaar voor digitale verandering?